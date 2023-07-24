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ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай" - РИА Новости, 24.07.2023
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06:23 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885868867.html
ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай"
ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай" - РИА Новости, 24.07.2023
ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай"
Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией push-pull... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:23
2023-07-24T06:23
экономика
россия
африка
египет
кирилл липа
трансмашхолдинг
ржд
технологии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией push-pull (тяни-толкай), которая ранее не использовалась в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "Мы сейчас работаем над созданием новой платформы пассажирских электропоездов. Раньше они каждый раз разрабатывались заново полностью от и до, но мы поставили себе задачу - создать платформенное решение, которое может быть реализовано либо в виде электропоезда, либо в виде дизельпоезда, либо в виде дизельэлектропоезда. Мы разрабатываем новую платформу с новыми габаритами. Она будет включать в себя технологию push-pull, которая никогда раньше не использовалась в России", - сообщил Липа. Он разъяснил суть push-pull. В последнем вагоне или первом стоит кабина, которая управляется локомотивом. Соответственно, там находится машинист, то есть локомотив либо тянет, либо толкает "Push-pull называется. Поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива", - резюмировал глава ТМХ. По его словам, с этой технологией будут пригородные поезда, но они могут использоваться и для дальнего следования. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли поезд внутри как конструктор - что закажут, то и поставит производитель. "В этом и удобство. Мы сможем модифицировать и изменять состав под конкретные условия заказчика без дополнительных разработок. Глобальные компании традиционно разрабатывали продукт, который потом можно было кастомизировать под тендер любой страны. Отсюда, собственно говоря, у нас эта логика с новой платформой. В России было принято по-другому: завод в международных тендерах не участвовал, а участвовал в конкретном тендере РЖД или метро, и каждый раз делался новый электропоезд или вагоны метро", - продолжил глава ТМХ. Однако, поскольку ТМХ вышел на глобальные рынки и пытается активно участвовать в тендерах в разных странах, то начинает идти по другому пути. "То есть мы делаем платформу, которая потом является универсальной для кастомизации", - пояснил он. Липа добавил, что пока это будет продукт для российской ширины колеи 1520 миллиметров, но базово платформа делается и на колею 1435. "Кстати, в Африке колея 1435 миллиметров для пассажирского движения, в Египте. Поэтому наша задача будет сделать ее таким образом, чтобы тележка могла подкатываться и под нашу колею, под 1520, и под 1435", - сказал топ-менеджер. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885867035.html
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экономика, россия, африка, египет, кирилл липа, трансмашхолдинг, ржд, технологии, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Африка, Египет, Кирилл Липа, Трансмашхолдинг, РЖД, Технологии, Форум "Россия — Африка"
ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай"

Глава ТМХ Липа сообщил о создании платформы пассажирских поездов с технологией тяни-толкай

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры на железнодорожном вокзале
Пассажиры на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией push-pull (тяни-толкай), которая ранее не использовалась в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
«
"Мы сейчас работаем над созданием новой платформы пассажирских электропоездов. Раньше они каждый раз разрабатывались заново полностью от и до, но мы поставили себе задачу - создать платформенное решение, которое может быть реализовано либо в виде электропоезда, либо в виде дизельпоезда, либо в виде дизельэлектропоезда. Мы разрабатываем новую платформу с новыми габаритами. Она будет включать в себя технологию push-pull, которая никогда раньше не использовалась в России", - сообщил Липа.
Он разъяснил суть push-pull. В последнем вагоне или первом стоит кабина, которая управляется локомотивом. Соответственно, там находится машинист, то есть локомотив либо тянет, либо толкает "Push-pull называется. Поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива", - резюмировал глава ТМХ.
По его словам, с этой технологией будут пригородные поезда, но они могут использоваться и для дальнего следования. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли поезд внутри как конструктор - что закажут, то и поставит производитель.
"В этом и удобство. Мы сможем модифицировать и изменять состав под конкретные условия заказчика без дополнительных разработок. Глобальные компании традиционно разрабатывали продукт, который потом можно было кастомизировать под тендер любой страны. Отсюда, собственно говоря, у нас эта логика с новой платформой. В России было принято по-другому: завод в международных тендерах не участвовал, а участвовал в конкретном тендере РЖД или метро, и каждый раз делался новый электропоезд или вагоны метро", - продолжил глава ТМХ.
Однако, поскольку ТМХ вышел на глобальные рынки и пытается активно участвовать в тендерах в разных странах, то начинает идти по другому пути. "То есть мы делаем платформу, которая потом является универсальной для кастомизации", - пояснил он.
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Липа добавил, что пока это будет продукт для российской ширины колеи 1520 миллиметров, но базово платформа делается и на колею 1435. "Кстати, в Африке колея 1435 миллиметров для пассажирского движения, в Египте. Поэтому наша задача будет сделать ее таким образом, чтобы тележка могла подкатываться и под нашу колею, под 1520, и под 1435", - сказал топ-менеджер.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаРоссияАфрикаЕгипетКирилл ЛипаТрансмашхолдингРЖДТехнологииФорум "Россия — Африка"
 
 
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