https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885868867.html

ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай"

ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай" - РИА Новости, 24.07.2023

ТМХ создает платформу пассажирских поездов с технологией "тяни-толкай"

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией push-pull... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:23

2023-07-24T06:23

2023-07-24T06:23

экономика

россия

африка

египет

кирилл липа

трансмашхолдинг

ржд

технологии

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разрабатывает новую платформу пассажирских поездов с технологией push-pull (тяни-толкай), которая ранее не использовалась в России, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "Мы сейчас работаем над созданием новой платформы пассажирских электропоездов. Раньше они каждый раз разрабатывались заново полностью от и до, но мы поставили себе задачу - создать платформенное решение, которое может быть реализовано либо в виде электропоезда, либо в виде дизельпоезда, либо в виде дизельэлектропоезда. Мы разрабатываем новую платформу с новыми габаритами. Она будет включать в себя технологию push-pull, которая никогда раньше не использовалась в России", - сообщил Липа. Он разъяснил суть push-pull. В последнем вагоне или первом стоит кабина, которая управляется локомотивом. Соответственно, там находится машинист, то есть локомотив либо тянет, либо толкает "Push-pull называется. Поезд может двигаться в любом направлении без перестановки локомотива", - резюмировал глава ТМХ. По его словам, с этой технологией будут пригородные поезда, но они могут использоваться и для дальнего следования. Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли поезд внутри как конструктор - что закажут, то и поставит производитель. "В этом и удобство. Мы сможем модифицировать и изменять состав под конкретные условия заказчика без дополнительных разработок. Глобальные компании традиционно разрабатывали продукт, который потом можно было кастомизировать под тендер любой страны. Отсюда, собственно говоря, у нас эта логика с новой платформой. В России было принято по-другому: завод в международных тендерах не участвовал, а участвовал в конкретном тендере РЖД или метро, и каждый раз делался новый электропоезд или вагоны метро", - продолжил глава ТМХ. Однако, поскольку ТМХ вышел на глобальные рынки и пытается активно участвовать в тендерах в разных странах, то начинает идти по другому пути. "То есть мы делаем платформу, которая потом является универсальной для кастомизации", - пояснил он. Липа добавил, что пока это будет продукт для российской ширины колеи 1520 миллиметров, но базово платформа делается и на колею 1435. "Кстати, в Африке колея 1435 миллиметров для пассажирского движения, в Египте. Поэтому наша задача будет сделать ее таким образом, чтобы тележка могла подкатываться и под нашу колею, под 1520, и под 1435", - сказал топ-менеджер. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885867035.html

https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885865893.html

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