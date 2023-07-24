https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885865893.html
"Трансмашхолдинг" сделал проект вагонов для вип-пассажиров
"Трансмашхолдинг" сделал проект вагонов для вип-пассажиров - РИА Новости, 24.07.2023
"Трансмашхолдинг" сделал проект вагонов для вип-пассажиров
Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сделал проект вагонов для вип-пассажиров с меньшим количеством купе, комнатой... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:29
2023-07-24T05:29
2023-07-24T05:29
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кирилл липа
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сделал проект вагонов для вип-пассажиров с меньшим количеством купе, комнатой переговоров, кухней и другими "примочками", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "Мы сделали проект по вип-вагонам для вип-пассажиров для Российских железных дорог", - рассказал Липа. Всех деталей он раскрывать не стал. Однако в общих чертах рассказал об особенностях вип-вагонов. "Меньшее количество купе, комната переговоров, кухня и масса других всяких примочек. Но это не только для РЖД. РЖД эксплуатирует их как перевозчик. Вип-вагонов сейчас немало. Но они делаются индивидуально", - пояснил гендиректор ТМХ. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, санкт-петербург, кирилл липа, трансмашхолдинг, форум "россия — африка", ржд
Экономика, Санкт-Петербург, Кирилл Липа, Трансмашхолдинг, Форум "Россия — Африка", РЖД
"Трансмашхолдинг" сделал проект вагонов для вип-пассажиров
ТМХ сделал проект вагонов для вип-пассажиров с меньшим количеством купе и кухней
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сделал проект вагонов для вип-пассажиров с меньшим количеством купе, комнатой переговоров, кухней и другими "примочками", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
«
"Мы сделали проект по вип-вагонам для вип-пассажиров для Российских железных дорог", - рассказал Липа.
Всех деталей он раскрывать не стал. Однако в общих чертах рассказал об особенностях вип-вагонов.
"Меньшее количество купе, комната переговоров, кухня и масса других всяких примочек. Но это не только для РЖД
. РЖД эксплуатирует их как перевозчик. Вип-вагонов сейчас немало. Но они делаются индивидуально", - пояснил гендиректор ТМХ.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге
27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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