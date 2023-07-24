https://ria.ru/20230724/tender-1885862457.html

ТМХ участвует в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели

ТМХ участвует в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели - РИА Новости, 24.07.2023

ТМХ участвует в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) участвует в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели и имеет... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:04

2023-07-24T04:04

2023-07-24T04:04

индия

дели

санкт-петербург

экономика

кирилл липа

трансмашхолдинг

метровагонмаш

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) участвует в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели и имеет информацию, что с коммерческой точки зрения его заявка самая лучшая, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "Мы поучаствовали в тендере на сервисное обслуживание вагонов метро в Дели. И, по нашей информации, та заявка, которую подали, с коммерческой точки зрения самая лучшая", - рассказал Липа. Ранее "Трансмашхолдинг" выиграл тендер в Индии на поставку и техобслуживание 120 поездов. Гендиректор компании сообщил, что холдинг активно работает над подписанием этого контракта. "Мы находимся в диалоге с властями Индии на эту тему", - добавил он. В марте 2023 года индийская компания Rail Vikas Nigam заявила, что в консорциуме с российским "Метровагонмашем" (входит в "Трансмашхолдинг") выиграла в Индии тендер компании Vande Bharat на производство, поставку и техобслуживание поездов. Липа уточнял, что речь идет о 120 пассажирских поездах. Сумму контракта он оценивал в пределах 6,5 миллиарда долларов. Учредителями совместного предприятия (СП), которое выиграло тендер в Индии, являются "Метровагонмаш" с долей в 70%, акционерное общество "Локомотивные электронные системы" с долей в 5% и Rail Vikas Nigam Limited с долей в 25%. Липа уточнял тогда, что подписывать контракт с заказчиком и будет это СП. Липа в июне 2023 года говорил, что контракт на производство, поставку и техническое обслуживание 120 поездов в Индии пока не подписан из-за "сложностей", и по этому вопросу ведутся переговоры. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/kolesa-1885861756.html

https://ria.ru/20230724/alstom-1885860679.html

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индия, дели, санкт-петербург, экономика, кирилл липа, трансмашхолдинг, метровагонмаш, форум "россия — африка"