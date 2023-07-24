https://ria.ru/20230724/shkoly-1885917409.html

ВСУ уничтожили более 800 школ и детсадов в ДНР, заявила сенатор от региона

ВСУ уничтожили более 800 школ и детсадов в ДНР, заявила сенатор от региона - РИА Новости, 24.07.2023

ВСУ уничтожили более 800 школ и детсадов в ДНР, заявила сенатор от региона

Киевский режим целенаправленно бьет по гражданским объектам, на территории ДНР уничтожено 1049 гражданских объектов, из них более 800 – школы и детские сады,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:38

2023-07-24T11:38

2023-07-24T11:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

наталья никонорова

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Киевский режим целенаправленно бьет по гражданским объектам, на территории ДНР уничтожено 1049 гражданских объектов, из них более 800 – школы и детские сады, заявила член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Только на территории Донецкой Народной республики разрушено 1049 гражданских объектов, объектов гражданской инфраструктуры, из этого числа более 800 объектов – школы и детские сады. То есть киевский режим целенаправленно бьет именно по объектам, где могут находиться дети", - рассказала она в ходе заседания комиссии. Сенатор отметила, что на сегодняшний день только на территории ДНР погибших от рук киевского режима с 2014 года – 228 детей, 789 детей ранено – на прошлой неделе эта цифра была меньше, она составляла 767 детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала вице-спикер Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая будет заниматься сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа будет заниматься вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, наталья никонорова, вооруженные силы украины, украина