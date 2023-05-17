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Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/obstrel-1872428250.html
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:48
2023-05-17T16:48
фото
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
днр
ситуация в днр и лнр
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Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
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донецк
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Фото, Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка

Читать ria.ru в
Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоКуйбышевский районДонецкДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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