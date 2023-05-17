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Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 17.05.2023
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:48
2023-05-17T16:48
2023-05-17T16:48
фото
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
днр
ситуация в днр и лнр
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Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, гибнут мирные люди. Последствия атаки — в фотоленте Ria.ru.
куйбышевский район
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