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В офисе президента ЮАР рассказали о планах на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 24.07.2023
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12:59 24.07.2023 (обновлено: 13:20 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/sammit-1885940167.html
В офисе президента ЮАР рассказали о планах на саммит Россия-Африка
В офисе президента ЮАР рассказали о планах на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 24.07.2023
В офисе президента ЮАР рассказали о планах на саммит Россия-Африка
Участники саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге примут документы, в том числе по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а также в сферах политики,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:59
2023-07-24T13:20
юар
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россия
санкт-петербург
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Участники саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге примут документы, в том числе по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а также в сферах политики, безопасности, торговли и других областях, сообщили в офисе президента ЮАР."Эти материалы сфокусируются на усилении сотрудничества между Россией и африканскими государствами в сферах политики, безопасности, торговли, науки, IT, гуманитарной поддержки, образования, культуры, спорта, молодежи и экологии. Декларации также нацелены на усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе и в области информационной безопасности", - говорится в распространенном заявлении офиса президента Южной Африки.Также отмечается, что на саммите планируется рассмотреть четыре декларации и трехлетний план действий. Мероприятия на полях саммита позволят рассмотреть возможности в сфере инвестиций и технологий между африканскими странами и РФ.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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юар, в мире, россия, санкт-петербург
ЮАР, В мире, Россия, Санкт-Петербург
В офисе президента ЮАР рассказали о планах на саммит Россия-Африка

Участники саммита Россия-Африка примут документы по сотрудничеству в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Участники саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге примут документы, в том числе по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а также в сферах политики, безопасности, торговли и других областях, сообщили в офисе президента ЮАР.
"Эти материалы сфокусируются на усилении сотрудничества между Россией и африканскими государствами в сферах политики, безопасности, торговли, науки, IT, гуманитарной поддержки, образования, культуры, спорта, молодежи и экологии. Декларации также нацелены на усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом, предотвращения гонки вооружений в космосе и в области информационной безопасности", - говорится в распространенном заявлении офиса президента Южной Африки.
Также отмечается, что на саммите планируется рассмотреть четыре декларации и трехлетний план действий. Мероприятия на полях саммита позволят рассмотреть возможности в сфере инвестиций и технологий между африканскими странами и РФ.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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