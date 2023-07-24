https://ria.ru/20230724/sammit-1885892761.html
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка"
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 24.07.2023
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка"
Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:11
2023-07-24T10:11
2023-07-24T10:11
юар
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников. Ранее источник, близкий к организации встречи, сообщил РИА Новости, что участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге. "Президент ЮАР... воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана, который он и три других африканских президента представили во время визитов в Киев и Москву в прошлом месяце", - приводит Financial Times слова южноафриканских чиновников. В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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юар, в мире, санкт-петербург, сирил рамафоса, владимир путин
ЮАР, В мире, Санкт-Петербург, Сирил Рамафоса, Владимир Путин
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка"
FT: глава ЮАР Рамафоса использует саммит "Россия — Африка" для продвижения мирного плана