Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/sammit-1885892761.html
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка"
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 24.07.2023
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка"
Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:11
2023-07-24T10:11
юар
в мире
санкт-петербург
сирил рамафоса
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816045_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_892e2ec93b93a3f83db3b2f9442996fb.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников. Ранее источник, близкий к организации встречи, сообщил РИА Новости, что участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге. "Президент ЮАР... воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана, который он и три других африканских президента представили во время визитов в Киев и Москву в прошлом месяце", - приводит Financial Times слова южноафриканских чиновников. В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html
https://ria.ru/20230715/yuar-1884366696.html
юар
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867816045_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cbde2008597bd6c528aa04c7b6c7638b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, в мире, санкт-петербург, сирил рамафоса, владимир путин
ЮАР, В мире, Санкт-Петербург, Сирил Рамафоса, Владимир Путин
СМИ рассказали о целях президента ЮАР на саммите "Россия — Африка"

FT: глава ЮАР Рамафоса использует саммит "Россия — Африка" для продвижения мирного плана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников.
Ранее источник, близкий к организации встречи, сообщил РИА Новости, что участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин анонсировал подписание весомых документов на саммите "Россия–Африка"
Вчера, 00:31
"Президент ЮАР... воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана, который он и три других африканских президента представили во время визитов в Киев и Москву в прошлом месяце", - приводит Financial Times слова южноафриканских чиновников.
В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским.
Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Путин и президент ЮАР обсудили африканскую мирную инициативу по Украине
15 июля, 14:42
 
ЮАРВ миреСанкт-ПетербургСирил РамафосаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала