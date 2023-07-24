https://ria.ru/20230724/nato-1886040739.html

Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.07.2023

Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:39

2023-07-24T19:39

2023-07-24T19:57

турция

швеция

нато

реджеп тайип эрдоган

омер челик

йенс столтенберг

анкара (провинция)

евросоюз

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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре."Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва - ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами", - сообщил президент в обращении после заседания кабмина.Он отметил, что Анкара готова решать любые проблемы путем диалога.Эрдоган подчеркнул, что Анкара четко высказала Стокгольму свои ожидания в плане борьбы с терроризмом и исламофобией.Турция пока не одобрила членство Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.Эрдоган 10 июля, накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе, заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы до октября, но комитет по иностранным делам парламента не уйдет в отпуск на фоне возможного рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".

https://ria.ru/20230716/turtsiya-1884500621.html

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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турция, швеция, нато, реджеп тайип эрдоган, омер челик, йенс столтенберг, анкара (провинция), евросоюз