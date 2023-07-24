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Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.07.2023
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19:39 24.07.2023 (обновлено: 19:57 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nato-1886040739.html
Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО
Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.07.2023
Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:39
2023-07-24T19:57
турция
швеция
нато
реджеп тайип эрдоган
омер челик
йенс столтенберг
анкара (провинция)
евросоюз
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре."Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва - ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами", - сообщил президент в обращении после заседания кабмина.Он отметил, что Анкара готова решать любые проблемы путем диалога.Эрдоган подчеркнул, что Анкара четко высказала Стокгольму свои ожидания в плане борьбы с терроризмом и исламофобией.Турция пока не одобрила членство Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.Эрдоган 10 июля, накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе, заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы до октября, но комитет по иностранным делам парламента не уйдет в отпуск на фоне возможного рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230716/turtsiya-1884500621.html
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
турция
швеция
анкара (провинция)
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турция, швеция, нато, реджеп тайип эрдоган, омер челик, йенс столтенберг, анкара (провинция), евросоюз
Турция, Швеция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик, Йенс Столтенберг, Анкара (провинция), Евросоюз
Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.
"Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва - ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами", - сообщил президент в обращении после заседания кабмина.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Турция опровергла сообщения о "покупке" Байденом пропуска Швеции в НАТО
16 июля, 22:08
Он отметил, что Анкара готова решать любые проблемы путем диалога.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара четко высказала Стокгольму свои ожидания в плане борьбы с терроризмом и исламофобией.
Турция пока не одобрила членство Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Эрдоган 10 июля, накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе, заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы до октября, но комитет по иностранным делам парламента не уйдет в отпуск на фоне возможного рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
11 июля, 17:14
 
ТурцияШвецияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганОмер ЧеликЙенс СтолтенбергАнкара (провинция)Евросоюз
 
 
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