Эрдоган рассказал, когда парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО
Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.
"Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва - ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами", - сообщил президент в обращении после заседания кабмина.
Он отметил, что Анкара готова решать любые проблемы путем диалога.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара четко высказала Стокгольму свои ожидания в плане борьбы с терроризмом и исламофобией.
Турция пока не одобрила членство Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу, заявил ранее представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Эрдоган 10 июля, накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе, заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы до октября, но комитет по иностранным делам парламента не уйдет в отпуск на фоне возможного рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась, в обмен на ратификацию заявки, способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".