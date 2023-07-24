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"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов - РИА Новости, 24.07.2023
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03:39 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/kolesa-1885861756.html
"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов
"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов - РИА Новости, 24.07.2023
"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов
Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) освоил производство колес для обслуживания пассажирских электровозов ЭП20 после РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:39
2023-07-24T03:39
европа
россия
санкт-петербург
кирилл липа
ржд
трансмашхолдинг
экономика
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) освоил производство колес для обслуживания пассажирских электровозов ЭП20 после того, как чешская компания отказалась поставлять их, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "На ЭП20 используется специфическое колесо, которое нигде больше не используется. Для Европы оно характерно, но для России – уникально. Это безбандажное колесо, цельнокат. Поставщиком этих колес была одна чешская компания, и она отказалась от поставок", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия - Африка". По его словам, смысла оспаривать остановку поставок и тратить на это время не было. "РЖД обратились к российским компаниями с просьбой освоить производство таких колес. В итоге это производство освоили на нашем предприятии в Казахстане", - рассказал глава ТМХ. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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европа, россия, санкт-петербург, кирилл липа, ржд, трансмашхолдинг, экономика, форум "россия — африка"
Европа, Россия, Санкт-Петербург, Кирилл Липа, РЖД, Трансмашхолдинг, Экономика, Форум "Россия — Африка"
"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов

ТМХ после отказа чешского поставщика колес для электровозов освоил их выпуск в Казахстане

© Фото : АО "Трансмашхолдинг""Трансмашхолдинг"
Трансмашхолдинг - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
"Трансмашхолдинг" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) освоил производство колес для обслуживания пассажирских электровозов ЭП20 после того, как чешская компания отказалась поставлять их, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
«
"На ЭП20 используется специфическое колесо, которое нигде больше не используется. Для Европы оно характерно, но для России – уникально. Это безбандажное колесо, цельнокат. Поставщиком этих колес была одна чешская компания, и она отказалась от поставок", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия - Африка".
По его словам, смысла оспаривать остановку поставок и тратить на это время не было. "РЖД обратились к российским компаниями с просьбой освоить производство таких колес. В итоге это производство освоили на нашем предприятии в Казахстане", - рассказал глава ТМХ.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Гендиректор ТМХ Кирилл Липа - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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ЕвропаРоссияСанкт-ПетербургКирилл ЛипаРЖДТрансмашхолдингЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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