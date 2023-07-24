https://ria.ru/20230724/kolesa-1885861756.html

"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов

"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов - РИА Новости, 24.07.2023

"Трансмашхолдинг" освоил в Казахстане производство колес для электровозов

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) освоил производство колес для обслуживания пассажирских электровозов ЭП20 после РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:39

2023-07-24T03:39

2023-07-24T03:39

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кирилл липа

ржд

трансмашхолдинг

экономика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) освоил производство колес для обслуживания пассажирских электровозов ЭП20 после того, как чешская компания отказалась поставлять их, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. "На ЭП20 используется специфическое колесо, которое нигде больше не используется. Для Европы оно характерно, но для России – уникально. Это безбандажное колесо, цельнокат. Поставщиком этих колес была одна чешская компания, и она отказалась от поставок", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия - Африка". По его словам, смысла оспаривать остановку поставок и тратить на это время не было. "РЖД обратились к российским компаниями с просьбой освоить производство таких колес. В итоге это производство освоили на нашем предприятии в Казахстане", - рассказал глава ТМХ. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/alstom-1885860679.html

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европа, россия, санкт-петербург, кирилл липа, ржд, трансмашхолдинг, экономика, форум "россия — африка"