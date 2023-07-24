https://ria.ru/20230724/isterika-1885814898.html

Напоминание Путина о подарке Сталина вызвало припадок истерики в Варшаве

Напоминание Путина о подарке Сталина вызвало припадок истерики в Варшаве - РИА Новости, 24.07.2023

Напоминание Путина о подарке Сталина вызвало припадок истерики в Варшаве

В Польше царит форменная истерика. Уже несколько дней политики и пропагандисты разных мастей захлебываются от гнева по поводу слов Владимира Путина, сказанных... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:00

2023-07-24T08:01

аналитика

в мире

польша

владимир путин

анджей дуда

сергей андреев (дипломат)

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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В Польше царит форменная истерика. Уже несколько дней политики и пропагандисты разных мастей захлебываются от гнева по поводу слов Владимира Путина, сказанных им в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности. На официальном уровне припадок уже материализовался в виде вызова посла России Сергея Андреева в МИД Польши. При этом пояснить суть претензий к словам российского президента Варшава никак не может — на то она и истерика.Напомним: Путин посвятил часть своего выступления планам Варшавы оккупировать земли Украины. Взято это не с потолка — в самой Польше уже несколько дней возбужденно обсуждают резонансное интервью президента своей страны Анджея Дуды немецкому изданию Bild. В нем он допустил размещение польских войск на территории Украины "в случае перемирия".Польская пресса буквально заходится в экстазе от этого допущения. Газета Fakt, к примеру, посвятила этой теме разворот под заголовком "Должны помочь соседям". Читателям представлен опрос рядовых граждан, большинство из которых воодушевленно поддержали потенциальный ввод польских войск на Украину.Было бы странно, если бы Россия не отреагировала на это. Тем более что в Польше давно уже обсуждаются планы прихватить и часть территории Белоруссии. Именно поэтому Путин и отреагировал, строго предупредив поляков: "Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами". Полезное напоминание — чтобы иллюзий в Варшаве по этому поводу не было.Но основная часть истерики польских чиновников связана даже не с этими словами российского президента. Варшава брызжет слюной по поводу исторического экскурса Путина в эту проблематику. Особенно по поводу его слов о границах Польши: "Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним".Вот этот пассаж и вызвал вопли польской верхушки. Премьер Матеуш Моравецкий написал в ответ: "Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению". "Владимир Путин снова использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений против Республики Польши", — написал официальный представитель польских спецслужб Станислав Зарин. "Эти псевдоисторические аргументы, попытки обелить военного преступника, каковым был Сталин, <…> — это деяние, которое Польша трактует как попытку провоцирования эскалации", — заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский по итогам экстренной встречи с нашим послом.И это — лишь небольшой перечень официальных лиц, громогласно высказавшихся по поводу исторического экскурса от Путина. А сколько в польском информпространстве сейчас заявлений по этому же поводу от различных "экспертов", "аналитиков" и прочих "институтов национальной памяти" — не перечесть!Одного только нет во всем этом возмущенном вое: опровержений фактов, приведенных Путиным. Да потому что оспорить их невозможно, они очевидны и хорошо известны. Достаточно ознакомиться с материалами Потсдамской конференции 1945 года, где вопрос определения западной границы Польши стал основным предметом споров между Сталиным, Трумэном и Черчиллем. На заседании 21 июля (кстати, день в день с упомянутым выступлением Путина — с разницей в 78 лет!) Сталин жестко и решительно отстоял право Польши на восточные территории Германии, пойдя даже на отказ от репараций в пользу СССР с этих территорий. И это в тот период, когда наша страна лежала в руинах и нуждалась в колоссальных ресурсах для восстановления!Теперь поляки заявляют, что констатация этого бесспорного факта, подтвержденного и документами, и многочисленными мемуарами, является, видите ли, "псевдоисторическим ревизионизмом"! Причем как ни крути слова Путина, высказанные им по поводу Польши, вы нигде не найдете попытки "обелить" Сталина. При желании их можно трактовать и как осуждение: мол, зачем надо было дарить полякам немецкие земли, если Варшава все равно за это спасибо не скажет? Но опять-таки на то она и истерика — никакие аргументы, факты, даты и цитаты во время падучей не играют абсолютно никакой роли.Повышенная нервозность Варшавы объясняется тем, что власти чувствуют, как у них уходит почва под ногами. По мере неминуемо приближающихся всеобщих выборов рейтинги власти постепенно сравниваются с показателями оппозиции. Некогда солидный разрыв между правящей коалицией и оппозицией уже фактически сведен к нулю. Отсюда — и звучащие из уст польских лидеров авантюрные планы по поводу оккупации Украины, и провокационные заявления относительно России. Пытаются на шовинистической волне поднять свою популярность (как это делал и режим Пилсудского в 1930-е).Потому и бесятся сейчас в Варшаве. Не из-за того, что Путин напомнил им непреложные факты из истории. А из-за того, что он четко предупредил поляков о последствиях авантюр. И вот здесь знание истории будет не лишним — Варшаве следует помнить, что каждая подобная авантюра против России заканчивалась разделами Польши. И лишь в союзе с Москвой она получала подарки в виде территорий.

https://ria.ru/20230723/polsha-1885754856.html

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html

https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html

https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html

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аналитика, в мире, польша, владимир путин, анджей дуда, сергей андреев (дипломат), россия, великая отечественная война (1941-1945), иосиф сталин (джугашвили)