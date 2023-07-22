https://ria.ru/20230722/polsha-1885669146.html
МИД Польши получил ответ на претензии к выступлению Путина
МИД Польши получил ответ на претензии к выступлению Путина - РИА Новости, 22.07.2023
МИД Польши получил ответ на претензии к выступлению Путина
Варшава получила надлежащий ответ на претензии к пятничному выступлению Владимира Путина, сообщил РИА Новости посол России Сергей Андреев. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:16
2023-07-22T13:16
2023-07-22T18:26
польша
россия
в мире
владимир путин
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ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Варшава получила надлежащий ответ на претензии к пятничному выступлению Владимира Путина, сообщил РИА Новости посол России Сергей Андреев.По словам дипломата, с ним беседовал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он "выставил претензии польской стороны по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности", уточнил посол."Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом в Донбассе и на Украине", — сказал Андреев.Он также подчеркнул, что во время беседы стороны "зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы к вопросам как истории, так и современной политики".Сегодня главу российской дипмиссии вызвали в МИД Польши. Поводом стали заявления Путина на прошедшем накануне совещании с постоянными членами Совета безопасности. Среди прочего президент напомнил, что западные союзники в 1939 году бросили Польшу на "съедение" германской военной машине. После этого страна фактически утратила свою независимость и государственность, а восстановить их удалось во многом благодаря Советскому Союзу. Путин также отметил, что СССР в период правления Иосифа Сталина помог Польше получить значительную часть немецких земель.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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польша, россия, в мире, владимир путин
Польша, Россия, В мире, Владимир Путин
МИД Польши получил ответ на претензии к выступлению Путина
Российский посол: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Варшава получила надлежащий ответ на претензии к пятничному выступлению Владимира Путина, сообщил РИА Новости посол России Сергей Андреев.
По словам дипломата, с ним беседовал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он "выставил претензии польской стороны по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности", уточнил посол.
«
"Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом в Донбассе и на Украине", — сказал Андреев.
Он также подчеркнул, что во время беседы стороны "зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы к вопросам как истории, так и современной политики".
Сегодня главу российской дипмиссии вызвали в МИД Польши. Поводом стали заявления Путина на прошедшем накануне совещании с постоянными членами Совета безопасности. Среди прочего президент напомнил, что западные союзники в 1939 году бросили Польшу на "съедение" германской военной машине. После этого страна фактически утратила свою независимость и государственность, а восстановить их удалось во многом благодаря Советскому Союзу. Путин также отметил, что СССР в период правления Иосифа Сталина помог Польше получить значительную часть немецких земель.
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