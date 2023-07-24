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В ТМХ рассказали, какие могут создать вагоны при желании заказчиков - РИА Новости, 24.07.2023
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06:45 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/elektrichki-1885869649.html
В ТМХ рассказали, какие могут создать вагоны при желании заказчиков
В ТМХ рассказали, какие могут создать вагоны при желании заказчиков - РИА Новости, 24.07.2023
В ТМХ рассказали, какие могут создать вагоны при желании заказчиков
Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) может построить электрички только со стоячими местами, вагоны метро с туалетами РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:45
2023-07-24T06:45
москва
санкт-петербург
кирилл липа
трансмашхолдинг
технологии
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) может построить электрички только со стоячими местами, вагоны метро с туалетами и местами для велосипедов, если такое пожелание будет у заказчиков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Он отрицательно ответил на вопрос, не просили ли заказчики создавать электричку только со стоящими местами. "Но мы можем сделать все, что угодно. Стоящие места делаются проще, чем сидящие", - сказал Липа. Поинтересовалось РИА Новости, не просил ли метрополитен Москвы сделать, например, вагон метро отдельно для велосипедов. "Какого-то отдельного разговора про это не было. Но еще раз повторю - убрать сиденья проще, чем их поставить, потому что сиденье не может располагаться лишь бы как. Человек должен иметь определенную дистанцию, сидеть определенным образом у окна, нельзя посадить человека возле двери. Есть еще требования по проходам и т.д. Просто все это поубирать и сделать места для велосипедистов - вообще никаких проблем нет. Скажут – уберем", - ответил глава ТМХ. Некоторые пассажиры Московского метро упоминают о необходимости туалетов в вагонах. "Надо будет – поставим", - сказал Липа на вопрос, не хотят ли заказчики вагонов метро поставить туалеты. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885868867.html
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москва, санкт-петербург, кирилл липа, трансмашхолдинг, технологии, форум "россия — африка"
Москва, Санкт-Петербург, Кирилл Липа, Трансмашхолдинг, Технологии, Форум "Россия — Африка"
В ТМХ рассказали, какие могут создать вагоны при желании заказчиков

ТМХ: при желании заказчика можно строить "стоячие" электрички и вагоны метро с туалетами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектрички на Казанском вокзале в Москве
Электрички на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электрички на Казанском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) может построить электрички только со стоячими местами, вагоны метро с туалетами и местами для велосипедов, если такое пожелание будет у заказчиков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
Он отрицательно ответил на вопрос, не просили ли заказчики создавать электричку только со стоящими местами. "Но мы можем сделать все, что угодно. Стоящие места делаются проще, чем сидящие", - сказал Липа.
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Поинтересовалось РИА Новости, не просил ли метрополитен Москвы сделать, например, вагон метро отдельно для велосипедов. "Какого-то отдельного разговора про это не было. Но еще раз повторю - убрать сиденья проще, чем их поставить, потому что сиденье не может располагаться лишь бы как. Человек должен иметь определенную дистанцию, сидеть определенным образом у окна, нельзя посадить человека возле двери. Есть еще требования по проходам и т.д. Просто все это поубирать и сделать места для велосипедистов - вообще никаких проблем нет. Скажут – уберем", - ответил глава ТМХ.
Некоторые пассажиры Московского метро упоминают о необходимости туалетов в вагонах. "Надо будет – поставим", - сказал Липа на вопрос, не хотят ли заказчики вагонов метро поставить туалеты.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Интервью состоялось в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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