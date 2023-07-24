https://ria.ru/20230724/dvigateli-1885858246.html

"Трансмашхолдинг" поставит двигатели для египетской АЭС в Эль-Дабаа

"Трансмашхолдинг" поставит двигатели для египетской АЭС в Эль-Дабаа - РИА Новости, 24.07.2023

"Трансмашхолдинг" поставит двигатели для египетской АЭС в Эль-Дабаа

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставит двигатели для египетской атомной станции в Эль-Дабаа (El-Dabaa) и... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:04

2023-07-24T02:04

2023-07-24T02:04

экономика

африка

турция

венгрия

кирилл липа

трансмашхолдинг

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставит двигатели для египетской атомной станции в Эль-Дабаа (El-Dabaa) и видит возможности для привлечения локальных поставщиков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Он отметил, что ТМХ, в который входит выпускающий двигатели Коломенский завод, помимо задачи обеспечения двигателями российского рынка, развивает партнерство с Росатомом в Африке. Компании, в частности, сотрудничают в рамках меморандума, подписанного в 2022 году. "У нас с Росатомом страны зарубежного присутствия с точки зрения их станций и нашего подвижного состава вообще одни и те же – это Турция, Венгрия, Египет и прочие. Буквально на днях состоялось довольно значимое событие - мы приступили к реализации контракта по поставке двигателей производства "Коломенского завода" для египетской атомной станции в Эль-Дабаа (El-Dabaa)", - рассказал Липа в преддверии форума "Россия - Африка". Сроки поставок – с 2025 по 2027 годы. "В рамках проекта мы видим возможности для привлечения локальных поставщиков", - добавил гендиректор ТМХ. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885855317.html

https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html

африка

турция

венгрия

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экономика, африка, турция, венгрия, кирилл липа, трансмашхолдинг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"