https://ria.ru/20230724/bpla-1885914047.html

В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву

В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву - РИА Новости, 24.07.2023

В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву

Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:21

2023-07-24T11:21

2023-07-24T14:17

вооруженные силы украины

москва

виктор бондарев

сергей собянин

совет федерации рф

департамент транспорта г. москвы

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885912862_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_03e1d11d1ceb4cde2af15f4706812dfc.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в Москве пресечена, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта. "Сегодня в 4 утра Москва, в районах Комсомольского проспекта и проспекта Лихачева, была атакована двумя беспилотными устройствами, которые были успешно отражены средствами радиоэлектронной борьбы. Попытка осуществления очередного террористического акта со стороны украинских формирований пресечена", - написал Бондарев. По словам Бондарева, разрушения городской инфраструктуре нанесены незначительные. Пострадавших в результате попытки атаки нет. Он отметил, что это не первая попытка киевского режима провести атаку беспилотниками в России. Так, 4 июля были сбиты пять беспилотников в районах Москвы, Новой Москвы и Кубинки. В ночь на 17 июля был атакован Крымский мост двумя надводными беспилотниками, к сожалению, погибли два человека. "Киевский режим не скрывает своих террористических целей и не стесняется об этом публично заявлять. Так, недавно (Владимир) Зеленский обозначил Крымский мост несущим Украине войну и, назвав его целью для ВСУ, фактически поставил задачу ее нейтрализовать", - подчеркнул сенатор.По словам Бондарева, несмотря на многочисленные попытки атак мирного населения со стороны ВСУ, "российские войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории страны".

https://ria.ru/20230724/ataka-1885875371.html

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хлопок услышал сначала" – очевидцы об утреннем ЧП с дронами в Москве "Хлопок услышал сначала" – очевидцы об утреннем ЧП с дронами в Москве 2023-07-24T11:21 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, москва, виктор бондарев, сергей собянин, совет федерации рф, департамент транспорта г. москвы, украина, происшествия