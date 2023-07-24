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В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
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11:21 24.07.2023 (обновлено: 14:17 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/bpla-1885914047.html
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву
Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:21
2023-07-24T14:17
вооруженные силы украины
москва
виктор бондарев
сергей собянин
совет федерации рф
департамент транспорта г. москвы
украина
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в Москве пресечена, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта. "Сегодня в 4 утра Москва, в районах Комсомольского проспекта и проспекта Лихачева, была атакована двумя беспилотными устройствами, которые были успешно отражены средствами радиоэлектронной борьбы. Попытка осуществления очередного террористического акта со стороны украинских формирований пресечена", - написал Бондарев. По словам Бондарева, разрушения городской инфраструктуре нанесены незначительные. Пострадавших в результате попытки атаки нет. Он отметил, что это не первая попытка киевского режима провести атаку беспилотниками в России. Так, 4 июля были сбиты пять беспилотников в районах Москвы, Новой Москвы и Кубинки. В ночь на 17 июля был атакован Крымский мост двумя надводными беспилотниками, к сожалению, погибли два человека. "Киевский режим не скрывает своих террористических целей и не стесняется об этом публично заявлять. Так, недавно (Владимир) Зеленский обозначил Крымский мост несущим Украине войну и, назвав его целью для ВСУ, фактически поставил задачу ее нейтрализовать", - подчеркнул сенатор.По словам Бондарева, несмотря на многочисленные попытки атак мирного населения со стороны ВСУ, "российские войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории страны".
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"Хлопок услышал сначала" – очевидцы об утреннем ЧП с дронами в Москве
"Хлопок услышал сначала" – очевидцы об утреннем ЧП с дронами в Москве
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вооруженные силы украины, москва, виктор бондарев, сергей собянин, совет федерации рф, департамент транспорта г. москвы, украина, происшествия
Вооруженные силы Украины, Москва, Виктор Бондарев, Сергей Собянин, Совет Федерации РФ, Департамент транспорта г. Москвы, Украина, Происшествия
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву

В Совфеде назвали работу войск РЭБ достойной после пресечения попытки атаки БПЛА на Москву

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником
Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в Москве пресечена, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву
Вчера, 08:17
"Сегодня в 4 утра Москва, в районах Комсомольского проспекта и проспекта Лихачева, была атакована двумя беспилотными устройствами, которые были успешно отражены средствами радиоэлектронной борьбы. Попытка осуществления очередного террористического акта со стороны украинских формирований пресечена", - написал Бондарев.
По словам Бондарева, разрушения городской инфраструктуре нанесены незначительные. Пострадавших в результате попытки атаки нет.
Он отметил, что это не первая попытка киевского режима провести атаку беспилотниками в России. Так, 4 июля были сбиты пять беспилотников в районах Москвы, Новой Москвы и Кубинки. В ночь на 17 июля был атакован Крымский мост двумя надводными беспилотниками, к сожалению, погибли два человека.
"Киевский режим не скрывает своих террористических целей и не стесняется об этом публично заявлять. Так, недавно (Владимир) Зеленский обозначил Крымский мост несущим Украине войну и, назвав его целью для ВСУ, фактически поставил задачу ее нейтрализовать", - подчеркнул сенатор.
По словам Бондарева, несмотря на многочисленные попытки атак мирного населения со стороны ВСУ, "российские войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории страны".
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14
 
Вооруженные силы УкраиныМоскваВиктор БондаревСергей СобянинСовет Федерации РФДепартамент транспорта г. МосквыУкраинаПроисшествия
 
 
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