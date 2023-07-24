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В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву
Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:21
2023-07-24T11:21
2023-07-24T14:17
вооруженные силы украины
москва
виктор бондарев
сергей собянин
совет федерации рф
департамент транспорта г. москвы
украина
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ, попытка теракта со стороны Украины с помощью БПЛА в Москве пресечена, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта. "Сегодня в 4 утра Москва, в районах Комсомольского проспекта и проспекта Лихачева, была атакована двумя беспилотными устройствами, которые были успешно отражены средствами радиоэлектронной борьбы. Попытка осуществления очередного террористического акта со стороны украинских формирований пресечена", - написал Бондарев. По словам Бондарева, разрушения городской инфраструктуре нанесены незначительные. Пострадавших в результате попытки атаки нет. Он отметил, что это не первая попытка киевского режима провести атаку беспилотниками в России. Так, 4 июля были сбиты пять беспилотников в районах Москвы, Новой Москвы и Кубинки. В ночь на 17 июля был атакован Крымский мост двумя надводными беспилотниками, к сожалению, погибли два человека. "Киевский режим не скрывает своих террористических целей и не стесняется об этом публично заявлять. Так, недавно (Владимир) Зеленский обозначил Крымский мост несущим Украине войну и, назвав его целью для ВСУ, фактически поставил задачу ее нейтрализовать", - подчеркнул сенатор.По словам Бондарева, несмотря на многочисленные попытки атак мирного населения со стороны ВСУ, "российские войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории страны".
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"Хлопок услышал сначала" – очевидцы об утреннем ЧП с дронами в Москве
"Хлопок услышал сначала" – очевидцы об утреннем ЧП с дронами в Москве
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вооруженные силы украины, москва, виктор бондарев, сергей собянин, совет федерации рф, департамент транспорта г. москвы, украина, происшествия
Вооруженные силы Украины, Москва, Виктор Бондарев, Сергей Собянин, Совет Федерации РФ, Департамент транспорта г. Москвы, Украина, Происшествия
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву
В Совфеде назвали работу войск РЭБ достойной после пресечения попытки атаки БПЛА на Москву