Попытка атаки украинских беспилотников на Москву

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.
В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.
Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.
Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.
При ЧП никто не пострадал.
Дроны попытались атаковать два нежилых здания.
Дроны попытались атаковать два нежилых здания.
Одно из них — на Комсомольском проспекте.
Повреждения получила кровля.
В окнах здания выбило стекла.
На месте происшествия работают оперативные службы.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.
Движение рядом со зданием временно перекрывалось.
Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.
Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.
В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.
В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.
К многоэтажке прибыли экстренные службы.
Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.
Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.