Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 24.07.2023 (обновлено: 23:10 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ataki-1886062817.html
Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России - РИА Новости, 24.07.2023
Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
США не поддерживают украинские атаки внутри России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T23:04
2023-07-24T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
вооруженные силы украины
москва
карин жан-пьер
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США не поддерживают украинские атаки внутри России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву."Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказала она на брифинге.Жан-Пьер добавила, что Крым, который также подвергся бомбардировке, является, с точки зрения США, украинской территорией. Она также возложила ответственность за продолжающийся конфликт на Россию и заявила, что та могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Столичный дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту - от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение было полностью восстановлено.В МИД России заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, москва, карин жан-пьер, сергей собянин, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Москва, Карин Жан-Пьер, Сергей Собянин, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ)
Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России

Белый дом после атаки дронов на Москву заявил, что не поддерживает атаки ВСУ вглубь России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США не поддерживают украинские атаки внутри России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву.
"Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказала она на брифинге.
Жан-Пьер добавила, что Крым, который также подвергся бомбардировке, является, с точки зрения США, украинской территорией. Она также возложила ответственность за продолжающийся конфликт на Россию и заявила, что та могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Столичный дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту - от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение было полностью восстановлено.
В МИД России заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВооруженные силы УкраиныМоскваКарин Жан-ПьерСергей СобянинМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала