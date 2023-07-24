Рейтинг@Mail.ru
Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/ataka-1886065566.html
Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву
Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023
Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву
США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, заявил в эфире официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T23:57
2023-07-24T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
москва
патрик райдер
карин жан-пьер
россия
сша
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, заявил в эфире официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается сообщений такого типа - об атаке беспилотников вне Украины, - я предоставлю говорить на эту тему украинцам. Могу сказать, что наша позиция - фокусироваться на 100% на предоставлении украинцам оборонной помощи, необходимой им для защиты страны внутри ее границ", - заявил Райдер в эфире Fox News. Немногим ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Столичный дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту - от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение было полностью восстановлено. В МИД России заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, патрик райдер, карин жан-пьер, россия, сша, сергей собянин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Патрик Райдер, Карин Жан-Пьер, Россия, США, Сергей Собянин, Министерство обороны США
Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

Пентагон после атаки БПЛА на Москву заявил, что США помогают ВСУ для защиты внутри Украины

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, заявил в эфире официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Что касается сообщений такого типа - об атаке беспилотников вне Украины, - я предоставлю говорить на эту тему украинцам. Могу сказать, что наша позиция - фокусироваться на 100% на предоставлении украинцам оборонной помощи, необходимой им для защиты страны внутри ее границ", - заявил Райдер в эфире Fox News.
Немногим ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Столичный дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту - от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение было полностью восстановлено.
В МИД России заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваПатрик РайдерКарин Жан-ПьерРоссияСШАСергей СобянинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала