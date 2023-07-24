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Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву - РИА Новости, 24.07.2023

Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, заявил в эфире официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T23:57

2023-07-24T23:57

2023-07-24T23:57

специальная военная операция на украине

в мире

москва

патрик райдер

карин жан-пьер

россия

сша

сергей собянин

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США предоставляют Украине оружие для защиты внутри своих границ, заявил в эфире официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается сообщений такого типа - об атаке беспилотников вне Украины, - я предоставлю говорить на эту тему украинцам. Могу сказать, что наша позиция - фокусироваться на 100% на предоставлении украинцам оборонной помощи, необходимой им для защиты страны внутри ее границ", - заявил Райдер в эфире Fox News. Немногим ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Столичный дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту - от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение было полностью восстановлено. В МИД России заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.

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