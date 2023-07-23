https://ria.ru/20230723/yavka-1885811431.html

Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов

Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов - РИА Новости, 23.07.2023

Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов

Несмотря на то, что ртутный столбик термометра в ряде регионов Испании достиг 40 градусов по Цельсию, за первые пять часов голосования явка на досрочных... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T16:17

2023-07-23T16:17

2023-07-23T16:17

в мире

испания

валенсия (область)

мурсия (регион)

педро санчес

podemos

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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что ртутный столбик термометра в ряде регионов Испании достиг 40 градусов по Цельсию, за первые пять часов голосования явка на досрочных парламентских выборах в стране составила 40,48%, передает корреспондент РИА Новости с ссылкой на данные официального сайта по мониторингу результатов. Все избирательные участки оснащены вентиляторами и кондиционерами, а многие из людей, которые пришли на голосование, пытаются освежиться при помощи вееров. На прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 37,92%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Экстремадура, Ла-Рьоха, Мурсия. Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства. Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой. Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.

https://ria.ru/20230723/ispaniya-1885438601.html

испания

валенсия (область)

мурсия (регион)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, валенсия (область), мурсия (регион), педро санчес, podemos