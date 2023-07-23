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Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов - РИА Новости, 23.07.2023
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16:17 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/yavka-1885811431.html
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов - РИА Новости, 23.07.2023
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов
Несмотря на то, что ртутный столбик термометра в ряде регионов Испании достиг 40 градусов по Цельсию, за первые пять часов голосования явка на досрочных... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:17
2023-07-23T16:17
в мире
испания
валенсия (область)
мурсия (регион)
педро санчес
podemos
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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что ртутный столбик термометра в ряде регионов Испании достиг 40 градусов по Цельсию, за первые пять часов голосования явка на досрочных парламентских выборах в стране составила 40,48%, передает корреспондент РИА Новости с ссылкой на данные официального сайта по мониторингу результатов. Все избирательные участки оснащены вентиляторами и кондиционерами, а многие из людей, которые пришли на голосование, пытаются освежиться при помощи вееров. На прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 37,92%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Экстремадура, Ла-Рьоха, Мурсия. Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства. Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой. Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
https://ria.ru/20230723/ispaniya-1885438601.html
испания
валенсия (область)
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в мире, испания, валенсия (область), мурсия (регион), педро санчес, podemos
В мире, Испания, Валенсия (область), Мурсия (регион), Педро Санчес, Podemos
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов

За первые пять часов голосования явка на выборах в Испании превысила 40 процентов

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкВыборы в Испании
Выборы в Испании - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Выборы в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 23 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что ртутный столбик термометра в ряде регионов Испании достиг 40 градусов по Цельсию, за первые пять часов голосования явка на досрочных парламентских выборах в стране составила 40,48%, передает корреспондент РИА Новости с ссылкой на данные официального сайта по мониторингу результатов.
Все избирательные участки оснащены вентиляторами и кондиционерами, а многие из людей, которые пришли на голосование, пытаются освежиться при помощи вееров.
На прошлых всеобщих выборах, которые состоялись в 2019 году, тот же показатель составил 37,92%. Наиболее активными автономными сообществами на данный момент являются Кастилия-ла-Манча, Валенсия, Экстремадура, Ла-Рьоха, Мурсия.
Испания является парламентской монархией, где законодательную власть осуществляют избираемые сроком на четыре года Генеральные кортесы, состоящие из Сената (верхней палаты) и Конгресса депутатов (нижней палаты). Власть в нижней палате, представляющей орган общенационального представительства, осуществляют 350 депутатов, которые и согласовывают должность премьер-министра, в дальнейшем определяющем основную политическую повестку королевства.
Житель Барселоны на одном из избирательных участков во время парламентских выборов в Испании - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Испания: досрочные всеобщие выборы
01:14
Результаты последних опросов противоречивы: одни отдают победу правящей левой испанской Социалистической рабочей партии (PSOE) во главе с Педро Санчесом, другие - главной оппозиционной консервативной Народной партии Испании (PP) Альберта Фейхоо, чья популярность растет, при этом отрыв лидеров в тех и в других случаях небольшой.
Педро Санчес назначил внеочередные всеобщие выборы на 23 июля после того, как PSOE и их младший партнер по коалиции Podemos выступили хуже, чем ожидалось, на местных выборах, уступив власть PP в большинстве автономных сообществ.
 
В миреИспанияВаленсия (область)Мурсия (регион)Педро СанчесPodemos
 
 
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