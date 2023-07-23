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В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 23.07.2023
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11:30 23.07.2023 (обновлено: 12:04 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/peregovory-1885780468.html
В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко
В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 23.07.2023
В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко
В Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:30
2023-07-23T12:04
ленинградская область
политика
владимир путин
александр лукашенко
стрельна
санкт-петербург
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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл — РИА Новости. В Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести&quot;, — сказал Путин, начиная встречу.Переговоры проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.В свою очередь, близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко и Путин приехали в Константиновский дворец на переговоры вместе. В материале канала отмечается, что встреча президентов проходит без галстуков.В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 9 июня. Саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции российского президента Бочаров Ручей.
https://ria.ru/20230624/lukashenko-1880265478.html
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ленинградская область, политика, владимир путин, александр лукашенко, стрельна, санкт-петербург
Ленинградская область, Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Стрельна, Санкт-Петербург
В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко

В Стрельне под Санкт-Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / POOL
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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл — РИА Новости. В Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", — сказал Путин, начиная встречу.

Переговоры проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.
Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
В свою очередь, близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко и Путин приехали в Константиновский дворец на переговоры вместе. В материале канала отмечается, что встреча президентов проходит без галстуков.
В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 9 июня. Саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции российского президента Бочаров Ручей.
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