https://ria.ru/20230723/peregovory-1885780468.html

В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко

В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 23.07.2023

В Стрельне начались переговоры Путина и Лукашенко

В Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:30

2023-07-23T11:30

2023-07-23T12:04

ленинградская область

политика

владимир путин

александр лукашенко

стрельна

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885783647_0:272:3109:2021_1920x0_80_0_0_5d462d3a1a6a8c05aea156031785f88a.jpg

СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл — РИА Новости. В Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости. "Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", — сказал Путин, начиная встречу.Переговоры проходят в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.В свою очередь, близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко и Путин приехали в Константиновский дворец на переговоры вместе. В материале канала отмечается, что встреча президентов проходит без галстуков.В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 9 июня. Саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции российского президента Бочаров Ручей.

https://ria.ru/20230624/lukashenko-1880265478.html

ленинградская область

стрельна

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, политика, владимир путин, александр лукашенко, стрельна, санкт-петербург