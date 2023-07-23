В Киеве посетовали, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО
Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Представители одной из стран НАТО "посадили за стол" Владимира Путина на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
"Один из союзников фактически посадил за стол Путина. <...> Зная эту страну и контекст, мы имели четкое предположение, что <...> условия (членства в НАТО. — Прим. ред.) будут заключаться в том, чтобы оказать на Украину давление в вопросах, связанных с завершением войны, мирными переговорами", — отметила она.
Стефанишина признала, что украинские чиновники негативно восприняли формулировки коммюнике саммита.
"Эмоции были. <...> Нам потребовалось 24 часа после Вильнюса, чтобы вернуться к реальности", — добавила она.
Тем не менее, по словам вице-премьера, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений. Стефанишина также пообещала, что ее страна будет выступать против любого намека на отказ в принятии в ЕС и Североатлантический альянс.
"Любое незначительное ощущение, что возможна манипуляция, <...> является для нас красной линией", — подчеркнула вице-премьер.
На саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина — НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности позвать Киев в состав блока.