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В Киеве посетовали, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО - РИА Новости, 23.07.2023
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16:33 23.07.2023 (обновлено: 17:21 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/nato-1885813421.html
В Киеве посетовали, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО
В Киеве посетовали, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО - РИА Новости, 23.07.2023
В Киеве посетовали, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО
Представители одной из стран НАТО "посадили за стол" Владимира Путина на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:33
2023-07-23T17:21
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
ольга стефанишина
джо байден
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Представители одной из стран НАТО "посадили за стол" Владимира Путина на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek."Один из союзников фактически посадил за стол Путина. &lt;...&gt; Зная эту страну и контекст, мы имели четкое предположение, что &lt;...&gt; условия (членства в НАТО. — Прим. ред.) будут заключаться в том, чтобы оказать на Украину давление в вопросах, связанных с завершением войны, мирными переговорами", — отметила она.Стефанишина признала, что украинские чиновники негативно восприняли формулировки коммюнике саммита."Эмоции были. &lt;...&gt; Нам потребовалось 24 часа после Вильнюса, чтобы вернуться к реальности", — добавила она.Тем не менее, по словам вице-премьера, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений. Стефанишина также пообещала, что ее страна будет выступать против любого намека на отказ в принятии в ЕС и Североатлантический альянс."Любое незначительное ощущение, что возможна манипуляция, &lt;...&gt; является для нас красной линией", — подчеркнула вице-премьер.На саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина — НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности позвать Киев в состав блока.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885789566.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, ольга стефанишина, джо байден, g7, евросоюз, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Ольга Стефанишина, Джо Байден, G7, Евросоюз, НАТО
В Киеве посетовали, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что некая страна "привела" Путина на саммит НАТО

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Представители одной из стран НАТО "посадили за стол" Владимира Путина на саммите в Вильнюсе, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
"Один из союзников фактически посадил за стол Путина. <...> Зная эту страну и контекст, мы имели четкое предположение, что <...> условия (членства в НАТО. — Прим. ред.) будут заключаться в том, чтобы оказать на Украину давление в вопросах, связанных с завершением войны, мирными переговорами", — отметила она.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Лукашенко объяснил, почему Украину хотят принять в НАТО по частям
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Стефанишина признала, что украинские чиновники негативно восприняли формулировки коммюнике саммита.
"Эмоции были. <...> Нам потребовалось 24 часа после Вильнюса, чтобы вернуться к реальности", — добавила она.
Тем не менее, по словам вице-премьера, заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений. Стефанишина также пообещала, что ее страна будет выступать против любого намека на отказ в принятии в ЕС и Североатлантический альянс.
"Любое незначительное ощущение, что возможна манипуляция, <...> является для нас красной линией", — подчеркнула вице-премьер.
На саммите в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с альянсом, создание Совета Украина — НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности позвать Киев в состав блока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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16:11
 
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