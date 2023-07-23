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Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России - РИА Новости, 23.07.2023
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22:52 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/kritika-1885846200.html
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России - РИА Новости, 23.07.2023
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую внутриполитическую ситуацию в России. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:52
2023-07-23T22:52
в мире
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россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую внутриполитическую ситуацию в России.В своем посте европейский политик написала, что народ Украины "сделал выбор в пользу верховенства права и демократии" и не хочет жить в стране, "подобной сегодняшней России"."Большинство людей на Украине ненавидят Зеленского", — заметили под публикацией."Демократия на Украине? Когда вы закрываете 17 партий, которые не согласны с этим клоуном у власти? Нет никакой демократии на Украине", — добавил еще один комментатор."Народ на Украине хочет мира. Начните переговоры с Путиным. Делайте работу, за которую вам платят, или уходите в отставку", — потребовал другой."Его режим запретил партии, объединил СМИ в единый государственный канал, ограничил конкуренцию партий, покончил со свободой вероисповедания и приостановил выборы... Украина стала, по канонам ЕС, тиранией!" — отметили в комментариях."А мы должны жить в ЕС под руководством таких нацистов, как вы, нечестно, я считаю", — с иронией написал еще один пользователь."Украина: самая коррумпированная страна в Европе", — резюмировал читатель.
https://ria.ru/20230723/zelenskiy-1885824706.html
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885810704.html
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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, twitter, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Twitter, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России

Пользователи Twitter осудили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за критику в адрес России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую внутриполитическую ситуацию в России.
В своем посте европейский политик написала, что народ Украины "сделал выбор в пользу верховенства права и демократии" и не хочет жить в стране, "подобной сегодняшней России".
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"Большинство людей на Украине ненавидят Зеленского", — заметили под публикацией.
"Демократия на Украине? Когда вы закрываете 17 партий, которые не согласны с этим клоуном у власти? Нет никакой демократии на Украине", — добавил еще один комментатор.
"Народ на Украине хочет мира. Начните переговоры с Путиным. Делайте работу, за которую вам платят, или уходите в отставку", — потребовал другой.
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"Его режим запретил партии, объединил СМИ в единый государственный канал, ограничил конкуренцию партий, покончил со свободой вероисповедания и приостановил выборы... Украина стала, по канонам ЕС, тиранией!" — отметили в комментариях.
"А мы должны жить в ЕС под руководством таких нацистов, как вы, нечестно, я считаю", — с иронией написал еще один пользователь.
"Украина: самая коррумпированная страна в Европе", — резюмировал читатель.
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