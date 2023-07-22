https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885652214.html

СМИ: Турция усложнит получение гражданства

СМИ: Турция усложнит получение гражданства - РИА Новости, 22.07.2023

СМИ: Турция усложнит получение гражданства

Турция усложнит получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе (ЕС), пишет газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T10:31

2023-07-22T10:31

2023-07-22T11:08

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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Турция усложнит получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе (ЕС), пишет газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники. "В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам. Иными словами, отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища", — пишет издание. Дипломатические источники издания назвали просителей убежища одним из важнейших аспектов визовой проблемы."Есть люди, которые получают гражданство Турции и едут в Европу. Европейскому союзу также предстоит многое сделать. Это не то, что невозможно сделать при условии, что Турция будет хорошо защищать свои границы, гарантирует недопущение мигрантов в страны ЕС и достигнет прогресса", — приводит газета слова своего источника. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Стокгольма на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Анкары в ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет. Департамент миграции МВД Турции ранее сообщил о почти пяти миллионах мигрантов, проживающих в стране. По данным ведомства, в 1169 кварталах регистрация иностранцев запрещена. Эрдоган ранее заявил, что граждане Турции в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами. Правительство Турции ранее внесло поправки в закон "О гражданстве". Согласно документу, получить турецкое гражданство можно при приобретении недвижимости в стране на сумму не менее 400 тысяч долларов или при аналогичном по сумме вкладе в турецкий банк. При этом от соискателя требуется не продавать приобретенную недвижимость как минимум три года и не изымать банковский вклад в течение того же времени. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

https://ria.ru/20230721/koran-1885608352.html

https://ria.ru/20230719/turtsiya-1885105825.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, швеция, европа, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, дмитрий песков, евросоюз, нато