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Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
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02:27 22.07.2023 (обновлено: 05:18 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/tescha-1885630605.html
Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа, пишут СМИ
Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа, пишут СМИ
Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — в пятницу была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T02:27
2023-07-22T05:18
южная корея
юн сок ель
сеул
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — в пятницу была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, использованного в ходе сделки по покупке земли, передает агентство Ренхап.В декабре 2021 года по данному делу суд приговорил ее к одному году лишения свободы, но тогда она не была арестована."Теща президента Юн Сок Ёля была задержана в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор к одному году тюремного заключения за подделку финансового документа, использованного в сделке по покупке земли", - говорится в сообщении.Апелляционный суд признал 76-летнюю женщину виновной в изготовлении поддельной банковской справки, которая была впоследствии использована для покупки земли в городе Соннам к югу от Сеула с апреля по октябрь 2013 года. Согласно подделанному документу, она внесла на счет порядка 34,7 миллиардов вон (около 27 миллионов долларов).Приговор был оставлен в силе ввиду "тяжести преступления", заявили в суде. Во время его оглашения женщина потеряла сознание.При этом дело о подделке банковского документа является не единственным судебным разбирательством Чхве Ын Сун. В декабре она была оправдана в деле о получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы для престарелых (изначально суд должен был приговорить ее к трем годам лишения свободы). Согласно обвинению, до 2015 года она незаконно получила пособия на сумму в 2,29 миллиарда вон (около 1,7 миллиона долларов) от государственной службы медицинского страхования.
https://ria.ru/20230713/petina-1884036534.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/falshivye-dengi-1879816175.html
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южная корея, юн сок ель, сеул, в мире
Южная Корея, Юн Сок Ель, Сеул, В мире
Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа, пишут СМИ

"Ренхап": тещу главы Южной Кореи Юн Сок Еля задержали за подделку банковского документа

© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейские полицейские
Южнокорейские полицейские - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — в пятницу была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, использованного в ходе сделки по покупке земли, передает агентство Ренхап.
В декабре 2021 года по данному делу суд приговорил ее к одному году лишения свободы, но тогда она не была арестована.
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13 июля, 17:09
"Теща президента Юн Сок Ёля была задержана в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор к одному году тюремного заключения за подделку финансового документа, использованного в сделке по покупке земли", - говорится в сообщении.
Апелляционный суд признал 76-летнюю женщину виновной в изготовлении поддельной банковской справки, которая была впоследствии использована для покупки земли в городе Соннам к югу от Сеула с апреля по октябрь 2013 года. Согласно подделанному документу, она внесла на счет порядка 34,7 миллиардов вон (около 27 миллионов долларов).
Приговор был оставлен в силе ввиду "тяжести преступления", заявили в суде. Во время его оглашения женщина потеряла сознание.
При этом дело о подделке банковского документа является не единственным судебным разбирательством Чхве Ын Сун. В декабре она была оправдана в деле о получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы для престарелых (изначально суд должен был приговорить ее к трем годам лишения свободы). Согласно обвинению, до 2015 года она незаконно получила пособия на сумму в 2,29 миллиарда вон (около 1,7 миллиона долларов) от государственной службы медицинского страхования.
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