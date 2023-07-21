В СПЧ предложили не выдавать участников СВО в страны, где их хотят наказать
Член СПЧ Кабанов предложил не выдавать участников СВО в страны, где им грозит наказание
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников специальной военной операции странам, где им грозит уголовная ответственность, сообщил в своем телеграм-канале член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Мы в СПЧ подготовили инициативу, согласно которой российская правоохранительная система не должна выдавать в эти страны участников СВО по их запросам в случае, если уголовное преследование связано именно с участием в спецоперации. Поскольку такая практика уже есть", - написал Кабанов. Он отметил, что все иностранные граждане, участвующие в СВО, имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, что безусловно, по мнению правозащитника, правильно. По данным Кабанова, истории с арестом в дружественных РФ странах ветеранов боевых действий, воевавших на стороне России, не единичны.
"С начала СВО руководство Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана публично заявили о том, что участие их граждан в спецоперации на стороне РФ будет расцениваться как наемничество, уголовное преступление. И свои заявленные "обязательства" эти страны четко соблюдают. Хотя подобные действия можно расценить однозначно - недружественные по отношению к России", - считает член СПЧ.
Относительно дела Аскара Кубанычбека Кабанов считает, что ему необходимо выдать российский паспорт и потребовать его освобождения. "Мы с коллегами обратимся в МИД и МВД с просьбой выдать ему российский паспорт в бишкекском СИЗО и выдвинуть властям Киргизии требование о его освобождении и передаче России. В противном случае наше государство обязано задействовать все возможные механизмы давления в качестве ответной реакции на явно недружественные действия со стороны киргизских властей. В том числе, возможно, рассмотреть вопрос об усилении мер контроля за трудовыми мигрантами из этой страны", - отметил член СПЧ.