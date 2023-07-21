https://ria.ru/20230721/svo-1885459458.html

В СПЧ предложили не выдавать участников СВО в страны, где их хотят наказать

В СПЧ предложили не выдавать участников СВО в страны, где их хотят наказать - РИА Новости, 21.07.2023

В СПЧ предложили не выдавать участников СВО в страны, где их хотят наказать

Совет по правам человека при президенте РФ подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников специальной... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:12

2023-07-21T12:12

2023-07-21T12:12

специальная военная операция на украине

общество

россия

киргизия

кирилл кабанов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовил инициативу, согласно которой правоохранительным органам предлагается не выдавать участников специальной военной операции странам, где им грозит уголовная ответственность, сообщил в своем телеграм-канале член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее RT сообщил, что гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека в Бишкеке приговорили к 10 годам лишения свободы за добровольное участие в спецоперации. "Мы в СПЧ подготовили инициативу, согласно которой российская правоохранительная система не должна выдавать в эти страны участников СВО по их запросам в случае, если уголовное преследование связано именно с участием в спецоперации. Поскольку такая практика уже есть", - написал Кабанов. Он отметил, что все иностранные граждане, участвующие в СВО, имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, что безусловно, по мнению правозащитника, правильно. По данным Кабанова, истории с арестом в дружественных РФ странах ветеранов боевых действий, воевавших на стороне России, не единичны. "С начала СВО руководство Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана публично заявили о том, что участие их граждан в спецоперации на стороне РФ будет расцениваться как наемничество, уголовное преступление. И свои заявленные "обязательства" эти страны четко соблюдают. Хотя подобные действия можно расценить однозначно - недружественные по отношению к России", - считает член СПЧ. Относительно дела Аскара Кубанычбека Кабанов считает, что ему необходимо выдать российский паспорт и потребовать его освобождения. "Мы с коллегами обратимся в МИД и МВД с просьбой выдать ему российский паспорт в бишкекском СИЗО и выдвинуть властям Киргизии требование о его освобождении и передаче России. В противном случае наше государство обязано задействовать все возможные механизмы давления в качестве ответной реакции на явно недружественные действия со стороны киргизских властей. В том числе, возможно, рассмотреть вопрос об усилении мер контроля за трудовыми мигрантами из этой страны", - отметил член СПЧ.

https://ria.ru/20230221/peregovory-1853483621.html

https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, киргизия, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр