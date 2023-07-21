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Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России - РИА Новости, 21.07.2023
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России
Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:43
2023-07-21T10:43
2023-07-21T10:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей кириенко
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои - участники специальной военной операции", - сказал Кириенко на форуме ветеранов СВО. Он выразил благодарность участникам форума за их готовность встать на защиту страны, рискуя своей жизнью.
https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей кириенко, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Кириенко, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России
Кириенко: в России сегодня нет более уважаемых людей, чем герои военной операции
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои - участники специальной военной операции", - сказал Кириенко на форуме ветеранов СВО.
Он выразил благодарность участникам форума за их готовность встать на защиту страны, рискуя своей жизнью.
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