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Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/svo-1885433084.html
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России - РИА Новости, 21.07.2023
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России
Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:43
2023-07-21T10:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей кириенко
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои - участники специальной военной операции", - сказал Кириенко на форуме ветеранов СВО. Он выразил благодарность участникам форума за их готовность встать на защиту страны, рискуя своей жизнью.
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безопасность, россия, сергей кириенко, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Кириенко, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России

Кириенко: в России сегодня нет более уважаемых людей, чем герои военной операции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики 1-й танковой армии Западной группы войск в зоне проведения спецоперации
Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости
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Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои - участники специальной военной операции", - сказал Кириенко на форуме ветеранов СВО.
Он выразил благодарность участникам форума за их готовность встать на защиту страны, рискуя своей жизнью.
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей КириенкоВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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