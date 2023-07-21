https://ria.ru/20230721/svo-1885433084.html

Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России

Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России - РИА Новости, 21.07.2023

Кириенко назвал героев спецоперации самыми уважаемыми людьми в России

Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:43

2023-07-21T10:43

2023-07-21T10:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей кириенко

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сегодня в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участвующие в спецоперации, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои - участники специальной военной операции", - сказал Кириенко на форуме ветеранов СВО. Он выразил благодарность участникам форума за их готовность встать на защиту страны, рискуя своей жизнью.

https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей кириенко, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр