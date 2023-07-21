https://ria.ru/20230721/ssha-1885493218.html

США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин

США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023

США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:44

2023-07-21T13:44

2023-07-21T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. "И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины... это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ. "Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют. Соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам американского народа – это большой вопрос, вопрос, конечно, риторический, пусть они сами решают", - добавил он.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, владимир путин, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр