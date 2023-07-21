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США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ssha-1885493218.html
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:44
2023-07-21T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. "И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины... это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ. "Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют. Соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам американского народа – это большой вопрос, вопрос, конечно, риторический, пусть они сами решают", - добавил он.
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в мире, россия, сша, владимир путин, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин

Путин: США действуют в логике выгоды ослабления Европы и затягивания конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин.
"И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины... это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.
"Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют. Соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам американского народа – это большой вопрос, вопрос, конечно, риторический, пусть они сами решают", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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