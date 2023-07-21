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США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:44
2023-07-21T13:44
2023-07-21T13:44
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что США действуют в логике выгоды ослабления позиций Европы и затягивания украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин. "И европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины... это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ. "Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют. Соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам американского народа – это большой вопрос, вопрос, конечно, риторический, пусть они сами решают", - добавил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
Путин: США действуют в логике выгоды ослабления Европы и затягивания конфликта на Украине