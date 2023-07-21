Алиев допустил возможность подписания соглашения с Арменией до конца года
Алиев допустил возможность подписания мирного соглашения с Арменией до конца 2023 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 21 июля – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает возможным подписание мирного соглашения с Арменией до конца текущего года.
"Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно... Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем", - заявил Алиев на Шушинском медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Вместе с тем он заявил, что, после того как Армения признала Карабах частью Азербайджана, наступил этап подписания мирного договора. "Армения должна сделать последний шаг... Они уже признали, что Карабах – это Азербайджан, открыто заявили об этом, и сейчас уже наступил этап подписания документа. Это исключительно важный последний момент", - сказал азербайджанский лидер.
Он обратил внимание, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном поддерживают три международные стороны – США, Россия и Евроcоюз. "Азербайджан искренне участвует в этом процессе по трем направлениям и демонстрирует ориентированный на результат подход. Но пока результата нет", - добавил глава государства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.