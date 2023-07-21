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Пушков сообщил о ясном сигнале от Европы для Эрдогана
Пушков сообщил о ясном сигнале от Европы для Эрдогана - РИА Новости, 21.07.2023
Пушков сообщил о ясном сигнале от Европы для Эрдогана
Заявления представителей ЕС о возможности принятия Турции являются "ясным ответом" президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, такое мнение выразил сенатор... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:31
2023-07-21T01:31
2023-07-21T01:31
в мире
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Заявления представителей ЕС о возможности принятия Турции являются "ясным ответом" президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, Турция не станет членом ЕС в 2024 году. При этом он добавил, что блок пока не готов предоставить Анкаре безвизовый режим."Евросоюз заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Полагаю, и не только в 2024-ом. Даже безвизовый режим не получит — критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, данный ответ содержит "послание" о том, как к турецкому лидеру относятся в Евросоюзе."Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже. Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые дает ей многовекторная внешняя политика. Находясь в ЕС, Турция будет лишена возможности иметь собственное лицо на мировой арене", - резюмировал сенатор.Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет.
https://ria.ru/20230717/turtsiya-1884531731.html
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в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, алексей пушков, йенс столтенберг, евросоюз, нато
В мире, Турция, Европа, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Пушков, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
Пушков сообщил о ясном сигнале от Европы для Эрдогана
Сенатор Пушков: Евросоюз дал понять Турции, что членство в ЕС ей не светит
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Заявления представителей ЕС о возможности принятия Турции являются "ясным ответом" президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, такое мнение
выразил сенатор Алексей Пушков.
Как ранее заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, Турция не станет членом ЕС в 2024 году. При этом он добавил, что блок пока не готов предоставить Анкаре безвизовый режим.
СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции
"Евросоюз заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Полагаю, и не только в 2024-ом. Даже безвизовый режим не получит — критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, данный ответ содержит "послание" о том, как к турецкому лидеру относятся в Евросоюзе.
"Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже. Тем больше у Анкары должно быть оснований ценить те возможности, которые дает ей многовекторная внешняя политика. Находясь в ЕС, Турция будет лишена возможности иметь собственное лицо на мировой арене", - резюмировал сенатор.
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции
в НАТО
станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг
сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет.
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