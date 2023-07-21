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Новый проект РИА.Lab представлен на фестивале в Татарстане - РИА Новости, 21.07.2023
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16:28 21.07.2023 (обновлено: 16:48 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/proekt-1885548040.html
Новый проект РИА.Lab представлен на фестивале в Татарстане
Новый проект РИА.Lab представлен на фестивале в Татарстане - РИА Новости, 21.07.2023
Новый проект РИА.Lab представлен на фестивале в Татарстане
Одним из мест притяжения проходящего в татарстанском Болгаре III Этно–fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни –... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:28
2023-07-21T16:48
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Одним из мест притяжения проходящего в татарстанском Болгаре III Этно–fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни – Культурный код" стала зона виртуальной реальности. Большой популярностью среди ее посетителей пользуется проект "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданный специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Он предлагает пользователю изучить традиции известных и малоизвестных российских народных промыслов в увлекательной интерактивной форме. Сюжет истории и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.В рамках деловой программы фестиваля руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа медиагруппы "Россия сегодня" Даниил Кононенко провел мастер-класс, на котором на примере "Игры ремесел" рассказал о применении VR-технологий в качестве нового способа развития художественных промыслов. Он подчеркнул, что проект разрабатывался вместе со специалистами предприятий, которые и в XXI веке сохраняют художественные и технологические традиции и остаются перспективными туристическими направлениями: "Гжельская мануфактура", "Объединение художников Палеха", "Хохломская роспись" и др. По замыслам разработчиков, VR-погружение в мир народных промыслов будет содействовать как популяризации этого бесценного пласта истории и культуры, так и развитию отечественной экономики.III Этно-fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - Культурный код" проходит 15–23 июля в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике под эгидой фестиваля "Возрождение: Эпос в современном прочтении"". В нем принимают участие предприятия народных художественных промыслов России, мастера и ремесленники из Бахрейна, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и разных регионов России.Платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время ею была опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. Проекты РИА.Lab удостоены многочисленных международных и общенациональных премий.
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РИА Новости
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президентский фонд культурных инициатив, россия, миа "россия сегодня", риа новости, медиа, технологии
Президентский фонд культурных инициатив, Россия, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Медиа, Технологии

Новый проект РИА.Lab представлен на фестивале в Татарстане

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроект "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" на фестивале в Татарстане
Проект Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов на фестивале в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Проект "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" на фестивале в Татарстане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Одним из мест притяжения проходящего в татарстанском Болгаре III Этно–fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни – Культурный код" стала зона виртуальной реальности. Большой популярностью среди ее посетителей пользуется проект "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданный специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Он предлагает пользователю изучить традиции известных и малоизвестных российских народных промыслов в увлекательной интерактивной форме. Сюжет истории и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.
В рамках деловой программы фестиваля руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа медиагруппы "Россия сегодня" Даниил Кононенко провел мастер-класс, на котором на примере "Игры ремесел" рассказал о применении VR-технологий в качестве нового способа развития художественных промыслов. Он подчеркнул, что проект разрабатывался вместе со специалистами предприятий, которые и в XXI веке сохраняют художественные и технологические традиции и остаются перспективными туристическими направлениями: "Гжельская мануфактура", "Объединение художников Палеха", "Хохломская роспись" и др. По замыслам разработчиков, VR-погружение в мир народных промыслов будет содействовать как популяризации этого бесценного пласта истории и культуры, так и развитию отечественной экономики.
III Этно-fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - Культурный код" проходит 15–23 июля в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике под эгидой фестиваля "Возрождение: Эпос в современном прочтении"". В нем принимают участие предприятия народных художественных промыслов России, мастера и ремесленники из Бахрейна, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и разных регионов России.
Платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время ею была опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. Проекты РИА.Lab удостоены многочисленных международных и общенациональных премий.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время презентации VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в ММПЦ Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах
11 июля, 16:06
 
Президентский фонд культурных инициативРоссияМИА "Россия сегодня"РИА НовостиМедиаТехнологии
 
 
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