Киев скрывает колоссальные потери под Артемовском, заявил Марочко
Эксперт Марочко: Киев скрывает потери под Артемовском, не оповещая родственников погибших
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов, чтобы те не оповещали родственников о гибели военных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что хочет вернуть контроль над Артемовском (украинское название Бахмут), для него это вопрос чести.
"При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт.
Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском, и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".