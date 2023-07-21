https://ria.ru/20230721/poteri-1885407486.html

Киев скрывает колоссальные потери под Артемовском, заявил Марочко

Киев скрывает колоссальные потери под Артемовском, заявил Марочко - РИА Новости, 21.07.2023

Киев скрывает колоссальные потери под Артемовском, заявил Марочко

Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов, чтобы те не оповещали родственников о гибели военных, сообщил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:37

2023-07-21T08:37

2023-07-21T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинское командование скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов, чтобы те не оповещали родственников о гибели военных, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что хочет вернуть контроль над Артемовском (украинское название Бахмут), для него это вопрос чести. "При штурме окрестностей населенного пункта Артемовск вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери. Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников", - рассказал эксперт. Марочко добавил, что эвакуационные группы "Груз 200" для сбора тел погибших работают таким образом, чтобы личный состав ВСУ на передовой не знал общее количество безвозвратных потерь. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском, и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, артемовск