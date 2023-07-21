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Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки

Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023

Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки

"Золотой миллиард" забил тревогу: на фоне выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно и другие сельхозкультуры ставят новые рекорды и останавливаться РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:05

аналитика

экономика

цены на нефть

россия

украина

сша

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

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"Золотой миллиард" забил тревогу: на фоне выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно и другие сельхозкультуры ставят новые рекорды и останавливаться не собираются. Американцы, которые с бокальчиком просекко сначала лениво наблюдали за загибанием европейской экономики в борьбе против России, неожиданно обнаружили, что за океаном отсидеться не получится: по данным на четверг цены на пшеницу в США повышаются третью сессию подряд и уже достигли максимального уровня с начала СВО. И это только начало.Вой и проклятия в адрес России, удесятерившиеся с концом сделки, звучат как прекрасная музыка. Посол США в ООН с чайной фамилией Томас-Гринфилд заявила, что решение России — это "акт жестокости". Главный еврофлюгер, глава дипломатии ЕС Боррель возопил, что "прекращение зерновой сделки приведет к мировому продовольственному кризису". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ России от сделки "циничным шагом", который она "от всего сердца осуждает". Разве это не прекрасно? Третий закон Ньютона гласит: раз недруги России в истерике — значит, мы делаем все правильно.Хотя главным аргументом всех западных гарантов, подписантов и интересантов сделки была "продовольственная безопасность беднейших стран", открывшийся ларчик представил совершенно другую картину. Вместо миллионов плачущих африканских детей, с голодными криками вытягивающих тощие ручонки навстречу кораблям со спасительным зерном, это спасительное зерно в течение сделки почему-то получили совсем не голодающие страны. Факты просты и неумолимы: в течение действия так называемой черноморской инициативы, то бишь зерновой сделки, из портов Украины было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% (26,3 миллиона тонн) отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, а на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, не пришлось и трех процентов — менее одного миллиона тонн.Можно, конечно, предположить, что на время сделки миллионы голодных африканских детей срочно вывезли на разгрузку зерновозов в Европу, но вероятность этого очень мала. А велика вероятность того, что Запад под красивые речовки в пользу бедных цинично набивал свои амбары украинским зерном, сливаемым укрорежимом за сущие копейки, пока было еще чего продавать.А что теперь?А теперь кому-то будет больно.Делай раз: главные страховые агентства в мире отказались страховать суда, идущие в порты Украины, и самоубийц на горизонте не наблюдается. Делай два: США и Турция, несмотря на жалобное блеяние из Киева, отказались даже обсуждать идею сопровождения зерновозов своими военными кораблями. Делай три: призыв Жозепа Борреля к наращиванию вывоза зерна с Украины по суше — это пшик в квадрате. Железнодорожная система в Европе просто не в состоянии справиться с такими объемами перевозок, плюс целый ряд европейских стран (видимо, в припадке солидарности с Украиной) блокируют перевозки украинского зерна и закрывают для него свои рынки, "так как это единственный способ защитить интересы европейских фермеров". Дружба дружбой, но зерно врозь. В эту среду на европейских биржах цены на пшеницу за день (sic!) выросли на 8,2%, а на кукурузу — на 5,4%, в связи с чем главы МИД ЕС срочно собираются на экстренное совещание. С учетом того, что в мае этого года по сравнению с 2022-м в еврозоне цены на еду уже выросли на 12,5% (в Великобритании — на 18,5%), с выходом Украины из зернового чата теперь прогнозы опасаются давать даже самые ярые поклонники "европейского сада".Что касается Украины, то поставки сельхозпродукции после начала СВО оттуда уже упали на 35-40%, а выход России из зерновой сделки может окончательно поставить крест на Незалежной как "главной житнице Европы". Отчаянно демпингуя до плинтуса, киевские власти зарабатывали на распродаже украинского зерна во время сделки порядка миллиарда долларов в месяц, и этот миллиард в месяц теперь плавно и изящно переместится в карман России.Но и это еще не все.Вынужденный дисконт, с которым российское зерно продавалось на рынке, теперь с лихвой компенсируется ростом цен. Взрывообразный скачок цен на акции ведущих российских агрохолдингов и предприятий отражает понимание рынка, кто теперь единолично заказывает музыку. Россия до СВО и так была главным в мире экспортером пшеницы с долей порядка 20%, но на фоне отличных объемов производства злаков мы радостно откусим еще и долю Украины (до СВО — пятое место в мире по экспорту зерна и первое по подсолнечному маслу).А с учетом того, что Россия в паре с Белоруссией производят половину мировых удобрений, для наших недругов у нас есть нехорошие новости. Россия выращивает почти в два раза больше зерна, чем ей нужно самой, и задушить нас голодом не удастся ни при каких обстоятельствах."Золотой миллиард" может сколько угодно трубить о перемогах над Россией, но когда придет время затянуть ремешок на следующую дырочку (а то и две) — вот тогда и выясним, кто к кому придет с протянутой рукой.

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https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html

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аналитика, экономика, цены на нефть, россия, украина, сша, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, оон, еврокомиссия, зерновая сделка