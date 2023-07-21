Пашинян оценил вероятность новой войны Армении с Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян заявил, что новая война его страны с Азербайджаном весьма вероятна
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс заявил, что новая война его страны с Азербайджаном весьма вероятна, пока не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран мирный договор.
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"Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран, - конечно, (новая) война (с Азербайджаном) весьма вероятна", - заявил Пашинян.
Кроме того, премьер обвинил Азербайджан в проведении геноцида в Нагорном Карабахе и создании там "гетто". Пашинян также считает, что Россия и Запад должны оказать большее давление на Баку, чтобы способствовать окончанию блокирования Лачинского коридора, в котором Армения обвиняет Азербайджан.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит позицию.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привела к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.