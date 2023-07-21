https://ria.ru/20230721/neustoyka-1885572958.html

Штраф за нарушение прав потребителей: как начисляется неустойка

Штраф за нарушение прав потребителей: расчет размера неустойки, законы

Штраф за нарушение прав потребителей: как начисляется неустойка

Штраф за нарушение прав потребителей - административная ответственность в пользу государства за ущемление прав потребителя, неисполнение требований договора... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:24

2023-07-21T18:24

2023-07-21T18:24

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

европейская юридическая служба

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Штраф за нарушение прав потребителей - административная ответственность в пользу государства за ущемление прав потребителя, неисполнение требований договора. Как рассчитывается неустойка по закону о защите прав потребителей в процентах, размер фиксированных сумм штрафа, какую еще ответственность предусматривает закон “О защите прав потребителей” (ЗПП) за его нарушение, — в материале РИА Новости.Штрафы за нарушение прав потребителейВ 2022 году российские суды удовлетворили 85% исков по защите прав потребителей. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев отметил, что по данной категории дел реализуется принцип полного возмещения убытков потребителю."Существует одно важное правило: одной из сторон в таких сделках должен быть гражданин — физическое лицо, а второй стороной — “хозяйствующий субъект” (ИП или ООО), который продает товары или оказывает услуги. Если в сделке участвуют два физических лица или обе стороны являются хозяйствующими субъектами, то спор рассматривается по другим правилам и в ряде случаев даже в другом суде", — говорит адвокат Амир Какимов.За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом законных требований потребителя с нарушителя за несоблюдение добровольного порядка урегулирования спора взыскивается штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.- Взыскание штрафа с ответчика происходит независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. Необходимым условием для взыскания является не просто нарушение прав, но и присуждение судом каких-либо денежных сумм потребителю, включая основное требование, убытки, неустойку и компенсацию морального вреда. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую нарушитель обязан выплатить потребителю за ненадлежащее исполнение обязательств. Кроме этого, помимо штрафа в рамках закона "О защите прав потребителей", нарушителя могут привлечь к административной ответственности, - объясняет Константин Бахтин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры".- Если из-за нарушения прав потребителя был причинен вред здоровью самих потребителей или, того хуже, смерть, продавца (исполнителя) непременно ждет уголовная ответственность, - предупреждает Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.Уголовная ответственность продавца (исполнителя) предусмотрена:Нарушения, которые могут повлечь за собой штрафПотребитель - это гражданин, купивший, либо желающий приобрести (заказать) товары и услуги для своих личных, семейных, домашних и иных нужд. Юридические лица в рамках закона “О защите прав потребителей” потребителями не признаются.Каждый потребитель имеет определенные права, за нарушение которых продавца (исполнителя) могут привлечь к ответственности.При продаже товаров и оказании услугЧаще продавец (исполнитель) подвергается именно административной ответственности, которая установлена нормами главы 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предусматривает, как правило, наказания в виде штрафов. Наиболее распространенными в правоприменительной практике, по словам Ильдара Макешова, являются случаи привлечения к ответственности по следующим статьям:При рекламе товаров и услугКаждому потребителю гарантировано право требовать предоставления необходимой и достоверной информации, в частности:"Предоставляемая потребителю информация о товарах (работах, услугах) должна обеспечивать возможность их правильного выбора. Введение в заблуждение, предоставление недостоверной информации - это нарушения, за которые предусмотрена юридическая ответственность", — отмечает Константин Бахтин.При заключении договоровПо словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, чаще всего штрафы при заключении договоров взимаются, если:Размер штрафов и неустойкиВ соответствии с законом размер неустойки может быть установлен в процентном соотношении от стоимости товара или услуги. Анна Салютина, член адвокатской палаты Ростовской области, объясняет, он предусмотрен в трёх видах: трёх видах:По словам эксперта, неустойка рассчитывается следующим способом:В соответствии с законодательством есть ограничения по размерам неустойки:Нельзя требовать неустойку, если не были выполнены следующие условия:Административные штрафы, по словам Юрия Александрова, директора ООО Юридическая компания А.Лигал, предусмотрены статьями КоАП РФ:- Приведенные штрафы взыскиваются в пользу бюджета РФ, а не в пользу гражданина. Кроме административных штрафов, законодательство также предусматривает в ряде случаев возможность взыскания специальных процессуальных штрафов при рассмотрении дела судом по иску потребителя. Такие штрафы взыскиваются не в бюджет, а в пользу самого гражданина-потребителя. При этом их размер может быть значительным, - говорит эксперт.Последствия при наложении штрафов- Штрафы, которые сегодня установлены за нарушение прав потребителей очень высокие, особенно если они взыскиваются единовременно. И если на товарах масс-маркета масштаб проблемы, возможно, не так заметен, то, например, споры по качеству автомобилей, особенно в премиум-сегменте, в этом плане очень показательны. В моей практике было дело, когда с импортера автомобилей взыскали более 6 миллионов рублей фактически за дефект в пружине каркаса водительского сиденья, цена которой несколько сотен рублей. И этот пример наглядно демонстрирует, что при работе с потребителями также нужно уделять максимум внимания досудебному порядку урегулирования споров. В противном случае потери могут быть крайне ощутимы для бизнеса, - рассказывает Дарья Петрова, эксперт в области договорного права и судебных разбирательств.Как предотвратить штрафы за нарушение прав потребителейАмир Какимов советует продавцам и исполнителям больше внимания уделять очевидным вещам:Кто контролирует исполнение требований потребителяНа федеральном уровне регулирует и контролирует исполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзор. В каждом субъекте РФ у ведомства есть свои территориальные подразделения.Советы юристовРазмер штрафа можно уменьшить, объясняет Андрей Петров, адвокат КА "Апологетика" (Санкт-Петербург), но для этого необходима совокупность оснований: исключительность рассматриваемого случая и несоразмерность суммы штрафа последствиям нарушенного обязательства.- Штраф может быть снижен судом по заявлению ответчика, если им будут представлены доказательства наличия указанных оснований, - отмечает эксперт.

https://ria.ru/20230315/potrebiteli-1857494557.html

https://ria.ru/20230314/rospotrebnadzor-1857672098.html

https://ria.ru/20230207/wildberries-1850164526.html

https://ria.ru/20230704/dokhody-1882035141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европейская юридическая служба, общество