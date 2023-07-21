Штраф за нарушение прав потребителей: как начисляется неустойка
Неустойка по защите прав потребителей
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Штраф за нарушение прав потребителей - административная ответственность в пользу государства за ущемление прав потребителя, неисполнение требований договора. Как рассчитывается неустойка по закону о защите прав потребителей в процентах, размер фиксированных сумм штрафа, какую еще ответственность предусматривает закон “О защите прав потребителей” (ЗПП) за его нарушение, — в материале РИА Новости.
Штрафы за нарушение прав потребителей
В 2022 году российские суды удовлетворили 85% исков по защите прав потребителей. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев отметил, что по данной категории дел реализуется принцип полного возмещения убытков потребителю.
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"Существует одно важное правило: одной из сторон в таких сделках должен быть гражданин — физическое лицо, а второй стороной — “хозяйствующий субъект” (ИП или ООО), который продает товары или оказывает услуги. Если в сделке участвуют два физических лица или обе стороны являются хозяйствующими субъектами, то спор рассматривается по другим правилам и в ряде случаев даже в другом суде", — говорит адвокат Амир Какимов.
За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом законных требований потребителя с нарушителя за несоблюдение добровольного порядка урегулирования спора взыскивается штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.
Заседание Конституционного суда РФ
- Взыскание штрафа с ответчика происходит независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. Необходимым условием для взыскания является не просто нарушение прав, но и присуждение судом каких-либо денежных сумм потребителю, включая основное требование, убытки, неустойку и компенсацию морального вреда. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую нарушитель обязан выплатить потребителю за ненадлежащее исполнение обязательств. Кроме этого, помимо штрафа в рамках закона "О защите прав потребителей", нарушителя могут привлечь к административной ответственности, - объясняет Константин Бахтин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры".
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- Если из-за нарушения прав потребителя был причинен вред здоровью самих потребителей или, того хуже, смерть, продавца (исполнителя) непременно ждет уголовная ответственность, - предупреждает Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы.
Уголовная ответственность продавца (исполнителя) предусмотрена:
- Статьей 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил;
- Статьей 238 за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности;
- Статьей 238.1 за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
Нарушения, которые могут повлечь за собой штраф
Потребитель - это гражданин, купивший, либо желающий приобрести (заказать) товары и услуги для своих личных, семейных, домашних и иных нужд. Юридические лица в рамках закона “О защите прав потребителей” потребителями не признаются.
Каждый потребитель имеет определенные права, за нарушение которых продавца (исполнителя) могут привлечь к ответственности.
При продаже товаров и оказании услуг
Чаще продавец (исполнитель) подвергается именно административной ответственности, которая установлена нормами главы 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предусматривает, как правило, наказания в виде штрафов. Наиболее распространенными в правоприменительной практике, по словам Ильдара Макешова, являются случаи привлечения к ответственности по следующим статьям:
- Ст. 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований.
- Ст. 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники.
- Ст. 14.7. Обман потребителей.
- Ст. 14.8. Нарушение иных прав потребителей.
- Ст. 14.15. Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров.
При рекламе товаров и услуг
Каждому потребителю гарантировано право требовать предоставления необходимой и достоверной информации, в частности:
- о товаре (работе, услуге) - об основных потребительских свойствах, о соответствии требованиям технических регламентов, о цене и условиях приобретения;
- о гарантийном сроке (при наличии), сроке службы и годности товара, правилах его использования;
- об изготовителе, исполнителе, продавце.
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"Предоставляемая потребителю информация о товарах (работах, услугах) должна обеспечивать возможность их правильного выбора. Введение в заблуждение, предоставление недостоверной информации - это нарушения, за которые предусмотрена юридическая ответственность", — отмечает Константин Бахтин.
При заключении договоров
По словам Оксаны Васильевой, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, чаще всего штрафы при заключении договоров взимаются, если:
- нарушен порядок заключения, изменения договора;
- нарушены сроки заключения договора или произошло уклонение от его заключения;
- изменены условия договора, в том числе увеличены цены товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий не предусмотрена законодательством РФ;
- нарушен порядок расторжения в случае одностороннего отказа от исполнения;
- произошли действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных договором на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности;
- при несоблюдении требований законодательства и иных нормативных правовых актов РФ.
Размер штрафов и неустойки
В соответствии с законом размер неустойки может быть установлен в процентном соотношении от стоимости товара или услуги. Анна Салютина, член адвокатской палаты Ростовской области, объясняет, он предусмотрен в трёх видах: трёх видах:
- 1.Ставка 0,5%. Такой размер ставки установлен для поставщика, который получил предоплату, но при этом он передал товар потребителю с нарушением сроков и при наличии договора. Также взыскать такой размер ставки можно и в случаях, если товар был передан без документов и комплектации, что помешало использовать его по назначению.
- 2.Ставка 1,0%. Есть признаки нарушения срока, при этом продавец или изготовитель должны были:
— безвозмездно устранить недостатки;
— заменить товар;
— возвратить денежные средства за товар;
— возместить на расходы по исправлению недостатка товара;
— соразмерно уменьшить покупную цену товара;
— возместить убытки потребителя для случаев продажи некачественного товара;
— предоставить потребителю на время ремонта или замены идентичный товар.
- 3.Ставка 3%. Положение применяется, если нарушен срок, в течение которого должны были:
— выполнить работы или предоставить услуги для ООО, ИП, которые не уложились в сроки (не касается случаев гарантийного срока);
— устранить недостатки выполненной работы;
— уменьшить цену выполненной работы;
— возместить расходы на устранение потребителем (третьим лицом) недостатков выполненной работы;
— возвратить уплаченные за работу деньги;
— возместить убытки потребителя, которые возникли из-за его отказа от исполнения договора по причине недостатков (просрочки) выполнения работы.
По словам эксперта, неустойка рассчитывается следующим способом:
- По ставке 0,5% − от суммы внесенной предоплаты;
- По ставке 1% − от цены товара (для автомобиля также включается стоимость дополнительного оборудования, установленного на нём);
- По ставке 3% − от цены работы или услуги.
В соответствии с законодательством есть ограничения по размерам неустойки:
- п. 3, ст. 23.1. Продавец нарушил срок передачи товара, неустойка не может быть выше суммы предоплаты.
- п. 5, ст. 28. Для расчета неустойки по ставке 3% принимается во внимание условие, что неустойка не может быть выше, чем цена одного отдельно взятого вида работы или услуги. Если в договоре нет цены, тогда учитывается общая сумма по условиям договора.
Нельзя требовать неустойку, если не были выполнены следующие условия:
- не была проведена экспертиза (или нарушены ее сроки) продавцом;
- продавец нарушил максимально возможный срок заключения основного договора после предварительного;
- исполнитель не возместил ущерб по причине некачественной работы или услуги;
- исполнитель не предоставил исчерпывающую информацию по товару или услуге.
Административные штрафы, по словам Юрия Александрова, директора ООО Юридическая компания А.Лигал, предусмотрены статьями КоАП РФ:
- ст. 14.4 за продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований - до 30 000 рублей;
- ст. 14.5 за нарушение прав потребителя на информацию о приобретаемом товаре, либо за неприменение контрольно-кассовой техники - до 30 000 рублей;
- ст. 14.6 за завышение продавцом цен на товары при их государственном регулировании - до 50 000 рублей;
- ст. 14.7 за обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей, в том числе о потребительских свойствах товара - до 500 000 рублей;
- ст. 14.8 предусматривает ответственность за иные виды нарушения прав потребителей, которые не указаны в приведенных выше статьях (например, включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, отказ в предоставлении льгот, отказ от возможности расчета по карте, необоснованный отказ в продаже товара) - до 500 000 рублей.
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- Приведенные штрафы взыскиваются в пользу бюджета РФ, а не в пользу гражданина. Кроме административных штрафов, законодательство также предусматривает в ряде случаев возможность взыскания специальных процессуальных штрафов при рассмотрении дела судом по иску потребителя. Такие штрафы взыскиваются не в бюджет, а в пользу самого гражданина-потребителя. При этом их размер может быть значительным, - говорит эксперт.
Последствия при наложении штрафов
- Штрафы, которые сегодня установлены за нарушение прав потребителей очень высокие, особенно если они взыскиваются единовременно. И если на товарах масс-маркета масштаб проблемы, возможно, не так заметен, то, например, споры по качеству автомобилей, особенно в премиум-сегменте, в этом плане очень показательны. В моей практике было дело, когда с импортера автомобилей взыскали более 6 миллионов рублей фактически за дефект в пружине каркаса водительского сиденья, цена которой несколько сотен рублей. И этот пример наглядно демонстрирует, что при работе с потребителями также нужно уделять максимум внимания досудебному порядку урегулирования споров. В противном случае потери могут быть крайне ощутимы для бизнеса, - рассказывает Дарья Петрова, эксперт в области договорного права и судебных разбирательств.
Как предотвратить штрафы за нарушение прав потребителей
Амир Какимов советует продавцам и исполнителям больше внимания уделять очевидным вещам:
- тщательнее прорабатывать договоры и не включать в них пункты, которые необоснованно ограничивают права потребителей в надежде на юридическую безграмотность покупателей;
- реагировать на требования досудебных претензий таким образом, чтобы урегулировать противоречия еще на этой стадии, потому как доведенное до суда дело может обернуться еще большими потерями;
- вводить в продажу только качественные товары и отлаживать сервис по их замене или качественному ремонту, выполнять гарантийные обязательства по оказанным услугам и выполненным работам;
- отслеживать на системном уровне риски столкновения с потребительским терроризмом: какого-то единого метода борьбы с таким явлением нет, но полное и безукоризненное соблюдение требований ЗПП позволит минимизировать потери от таких потребителей.
Кто контролирует исполнение требований потребителя
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛабораторные исследования качества и безопасности овощей в лаборатории Роспотребнадзора
Лабораторные исследования качества и безопасности овощей в лаборатории Роспотребнадзора
На федеральном уровне регулирует и контролирует исполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзор. В каждом субъекте РФ у ведомства есть свои территориальные подразделения.
Советы юристов
Размер штрафа можно уменьшить, объясняет Андрей Петров, адвокат КА "Апологетика" (Санкт-Петербург), но для этого необходима совокупность оснований: исключительность рассматриваемого случая и несоразмерность суммы штрафа последствиям нарушенного обязательства.
- Штраф может быть снижен судом по заявлению ответчика, если им будут представлены доказательства наличия указанных оснований, - отмечает эксперт.