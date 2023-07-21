https://ria.ru/20230721/korgi-1885556133.html

Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги

Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги - РИА Новости, 21.07.2023

Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил школьнице Злате Семенец щенка породы Вельш-корги пемброк по поручению президента России Владимира... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:05

2023-07-21T17:05

2023-07-21T17:13

общество

россия

выборг

ленинградская область

владимир путин

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил школьнице Злате Семенец щенка породы Вельш-корги пемброк по поручению президента России Владимира Путина, к которому обратилась девочка с просьбой о собаке, сообщает областное правительство в телеграм-канале. "Выборгской школьнице Злате Семенец по поручению президента России Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка отлично учится в школе, занимается волейболом, имеет награды муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В мае она написала письмо президенту России и поделилась мечтой о собаке. "Теперь у Златы появился серьезный мальчишка - Индиана Джонс. Или просто Джони", - говорится в сообщении. Питомца с радостью приняли в семью девочки. "Это моя первая собака. Я очень ее хотела. У меня есть еще котенок и шиншилла", - отметила девочка.

https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html

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выборг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, выборг, ленинградская область, владимир путин, александр дрозденко