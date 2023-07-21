Рейтинг@Mail.ru
Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 21.07.2023 (обновлено: 17:13 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/korgi-1885556133.html
Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги
Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги - РИА Новости, 21.07.2023
Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил школьнице Злате Семенец щенка породы Вельш-корги пемброк по поручению президента России Владимира... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:05
2023-07-21T17:13
общество
россия
выборг
ленинградская область
владимир путин
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885557812_0:4:2534:1429_1920x0_80_0_0_7153ff4cfd32fa4797b84af806669021.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил школьнице Злате Семенец щенка породы Вельш-корги пемброк по поручению президента России Владимира Путина, к которому обратилась девочка с просьбой о собаке, сообщает областное правительство в телеграм-канале. "Выборгской школьнице Злате Семенец по поручению президента России Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка отлично учится в школе, занимается волейболом, имеет награды муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В мае она написала письмо президенту России и поделилась мечтой о собаке. "Теперь у Златы появился серьезный мальчишка - Индиана Джонс. Или просто Джони", - говорится в сообщении. Питомца с радостью приняли в семью девочки. "Это моя первая собака. Я очень ее хотела. У меня есть еще котенок и шиншилла", - отметила девочка.
https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html
россия
выборг
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885557812_313:0:2222:1432_1920x0_80_0_0_bc61dd9eab071553dddce7899a3cf661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, выборг, ленинградская область, владимир путин, александр дрозденко
Общество, Россия, Выборг, Ленинградская область, Владимир Путин, Александр Дрозденко
Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги

Дрозденко по поручению Путина подарил школьнице из Выборга Злате Семенец щенка вельш-корги

© Фото : пресс-служба Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-Корги Пемброк школьнице Злате Семенец
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-Корги Пемброк школьнице Злате Семенец - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : пресс-служба Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-Корги Пемброк школьнице Злате Семенец
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил школьнице Злате Семенец щенка породы Вельш-корги пемброк по поручению президента России Владимира Путина, к которому обратилась девочка с просьбой о собаке, сообщает областное правительство в телеграм-канале.
"Выборгской школьнице Злате Семенец по поручению президента России Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка отлично учится в школе, занимается волейболом, имеет награды муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В мае она написала письмо президенту России и поделилась мечтой о собаке.
"Теперь у Златы появился серьезный мальчишка - Индиана Джонс. Или просто Джони", - говорится в сообщении.
Питомца с радостью приняли в семью девочки. "Это моя первая собака. Я очень ее хотела. У меня есть еще котенок и шиншилла", - отметила девочка.
Щенок в подарок от президента девочке из Енакиево - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина
4 июня, 17:42
 
ОбществоРоссияВыборгЛенинградская областьВладимир ПутинАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала