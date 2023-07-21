Школьнице из Выборга, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги
Дрозденко по поручению Путина подарил школьнице из Выборга Злате Семенец щенка вельш-корги
© Фото : пресс-служба Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-Корги Пемброк школьнице Злате Семенец
© Фото : пресс-служба Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-Корги Пемброк школьнице Злате Семенец
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил школьнице Злате Семенец щенка породы Вельш-корги пемброк по поручению президента России Владимира Путина, к которому обратилась девочка с просьбой о собаке, сообщает областное правительство в телеграм-канале.
"Выборгской школьнице Злате Семенец по поручению президента России Александр Дрозденко вручил щенка Вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка отлично учится в школе, занимается волейболом, имеет награды муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В мае она написала письмо президенту России и поделилась мечтой о собаке.
"Теперь у Златы появился серьезный мальчишка - Индиана Джонс. Или просто Джони", - говорится в сообщении.
Питомца с радостью приняли в семью девочки. "Это моя первая собака. Я очень ее хотела. У меня есть еще котенок и шиншилла", - отметила девочка.