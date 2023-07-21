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Кампания по организации отдыха детей Тюменской области идет по плану - РИА Новости, 21.07.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:28 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/deti-1885580798.html
Кампания по организации отдыха детей Тюменской области идет по плану
Кампания по организации отдыха детей Тюменской области идет по плану - РИА Новости, 21.07.2023
Кампания по организации отдыха детей Тюменской области идет по плану
Летний отдых и оздоровление детей в Тюменской области проходит планово благодаря тому, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят и РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:28
2023-07-21T18:28
тюменская область
александр моор
дети
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Летний отдых и оздоровление детей в Тюменской области проходит планово благодаря тому, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят и соблюдены все требования безопасности, сообщил глава региона Александр Моор. В качестве организации детского отдыха губернатор убедился при посещении областного оздоровительно-образовательного центра "Ребячья республика" и общении с отдыхающими там детьми. "Кампания по организации отдыха и оздоровления детей в нашем регионе, как всегда, идет по плану. Самое главное, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят, все требования к безопасности соблюдены. Особенно важно, что в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания бесплатно отдохнули уже более тысячи детей из семей земляков, которые участвуют в спецоперации", – подчеркнул Александр Моор. По данным информцентра правительства, этим летом в регионе работает 657 детских лагерей, в том числе 19 загородных оздоровительных лагерей (в них за лето побывают 24 тысячи детей), 11 палаточных лагерей и 627 лагерей дневного пребывания. На льготных условиях во время летних каникул в них отдохнут более 94 тысяч детей из Тюменской области.
https://ria.ru/20230721/matkapital-1885488168.html
РИА Новости
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александр моор, дети
Тюменская область, Александр Моор, Дети
Кампания по организации отдыха детей Тюменской области идет по плану

Моор: кампания по организации отдыха и оздоровления детей Тюменской области идет по плану

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский лагерь. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Летний отдых и оздоровление детей в Тюменской области проходит планово благодаря тому, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят и соблюдены все требования безопасности, сообщил глава региона Александр Моор.
В качестве организации детского отдыха губернатор убедился при посещении областного оздоровительно-образовательного центра "Ребячья республика" и общении с отдыхающими там детьми.
«
"Кампания по организации отдыха и оздоровления детей в нашем регионе, как всегда, идет по плану. Самое главное, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят, все требования к безопасности соблюдены. Особенно важно, что в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания бесплатно отдохнули уже более тысячи детей из семей земляков, которые участвуют в спецоперации", – подчеркнул Александр Моор.
По данным информцентра правительства, этим летом в регионе работает 657 детских лагерей, в том числе 19 загородных оздоровительных лагерей (в них за лето побывают 24 тысячи детей), 11 палаточных лагерей и 627 лагерей дневного пребывания. На льготных условиях во время летних каникул в них отдохнут более 94 тысяч детей из Тюменской области.
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