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Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки - РИА Новости, 21.07.2023
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13:07 21.07.2023 (обновлено: 13:19 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/afrika-1885479767.html
Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки
Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки - РИА Новости, 21.07.2023
Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:07
2023-07-21T13:19
россия
безопасность
совет безопасности рф
африка
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий в обеспечении безопасности страны."У нас сегодня несколько вопросов, один из них - это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте, скоро саммит "Россия - Африка", и вопросы, связанные с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны", - сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
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россия, безопасность, совет безопасности рф, африка, владимир путин
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Африка, Владимир Путин
Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с Африкой и использование IT

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий в обеспечении безопасности страны.
"У нас сегодня несколько вопросов, один из них - это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте, скоро саммит "Россия - Африка", и вопросы, связанные с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны", - сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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