https://ria.ru/20230721/afrika-1885479767.html

Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки

Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки - РИА Новости, 21.07.2023

Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:07

2023-07-21T13:07

2023-07-21T13:19

россия

безопасность

совет безопасности рф

африка

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы развития отношений со странами Африки и использования информационных технологий в обеспечении безопасности страны."У нас сегодня несколько вопросов, один из них - это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте, скоро саммит "Россия - Африка", и вопросы, связанные с такой важной областью, как использование информационных технологий, конечно, применительно к обеспечению безопасности страны", - сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

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африка

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Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, африка, владимир путин