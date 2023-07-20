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Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 20.07.2023 (обновлено: 14:34 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vstrecha-1885279303.html
Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля
Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля - РИА Новости, 20.07.2023
Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля
Участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:21
2023-07-20T14:34
владимир путин
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
африка
россия
сирил рамафоса
маки салл
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации встречи."Весьма вероятно, что вечером 28-го числа состоится многосторонняя встреча с участниками африканской инициативы", - сказал собеседник агентства.Ранее дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро сообщил РИА Новости, что страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ на саммите в Санкт-Петербурге.В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским.Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html
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владимир путин, санкт-петербург, африка, россия, сирил рамафоса, маки салл
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Африка, Россия, Сирил Рамафоса, Маки Салл
Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля

Участники африканской мирной миссии по Украине рассчитывают на встречу с Путиным 28 июля

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации встречи.
"Весьма вероятно, что вечером 28-го числа состоится многосторонняя встреча с участниками африканской инициативы", - сказал собеседник агентства.
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Ранее дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро сообщил РИА Новости, что страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ на саммите в Санкт-Петербурге.
В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским.
Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСанкт-ПетербургАфрикаРоссияСирил РамафосаМаки Салл
 
 
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