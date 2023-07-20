https://ria.ru/20230720/vstrecha-1885279303.html

Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля

Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля - РИА Новости, 20.07.2023

Источник: африканская мирная миссия надеется встретиться с Путиным 28 июля

Участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:21

2023-07-20T14:21

2023-07-20T14:34

владимир путин

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

африка

россия

сирил рамафоса

маки салл

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации встречи."Весьма вероятно, что вечером 28-го числа состоится многосторонняя встреча с участниками африканской инициативы", - сказал собеседник агентства.Ранее дипломатический советник президента Союза Коморских островов Хамада Мади Болеро сообщил РИА Новости, что страны Африки, предложившие мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса, планируют обсудить свой план с президентом РФ на саммите в Санкт-Петербурге.В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Делегация прибыла в Петербург из Киева, где до этого встречалась с Владимиром Зеленским.Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884998254.html

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владимир путин, санкт-петербург, африка, россия, сирил рамафоса, маки салл