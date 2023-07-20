https://ria.ru/20230720/vino-1885196104.html

На прилавках Москвы появится дагестанское вино

На прилавках Москвы появится дагестанское вино - РИА Новости, 20.07.2023

На прилавках Москвы появится дагестанское вино

Продукция дагестанских виноделов к концу нынешнего года может появиться в московских магазинах, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T04:05

2023-07-20T04:05

2023-07-20T04:11

экономика

москва

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 июл — РИА Новости. Продукция дагестанских виноделов к концу нынешнего года может появиться в московских магазинах, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости."Я видел в магазинах Москвы наши коньяки, но не видел нашего вина. Мы сейчас прорабатываем с сетевыми магазинами этот вопрос, чтобы на их полках в том числе были предоставлены наши виноделы. Здесь мы можем говорить и об импортозамещении, потому что наше вино способно конкурировать с любыми производителями: и европейскими, и южноамериканскими, и австралийскими, и южноафриканскими. Я думаю, что уже в этом году на Новый год в Москве можно будет приобрести наше игристое вино", — сказал Меликов.По его словам, в Дагестане началась работа по возрождению традиционных для республики сортов винограда. Для этого, в частности, создали специальный питомник."Наши предприятия работают в полном цикле, от лозы до пробки, как говорят сами виноделы. Все это наше, производится в Дагестане. В то же время мы хотим скорректировать производство винограда под наши традиционные сорта. К сожалению, за последние 20-30 лет селекция была нарушена. И когда она воспроизводилась вновь, за основу были взяты европейские сорта", — отметил глава республики.Традиционные для региона сорта винограда также станут традиционными для производства вина, коньяка и другой алкогольной продукции, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230719/vino-1882195900.html

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экономика, москва, сергей меликов, республика дагестан