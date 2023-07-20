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Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 20.07.2023
Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:07
2023-07-20T17:07
2023-07-20T17:07
общество
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отари аршба
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. При этом в принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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общество, авто, московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, отари аршба, госдума рф
Общество, Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Санкт-Петербург, Отари Аршба, Госдума РФ
Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
ГД приняла поправки о штрафах за переход железнодорожных путей в неположенных местах