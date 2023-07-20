https://ria.ru/20230720/shtraf-1885326344.html

Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей

Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 20.07.2023

Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:07

2023-07-20T17:07

2023-07-20T17:07

общество

авто

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

отари аршба

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879352763_0:65:3140:1831_1920x0_80_0_0_77d830e50921ff2cb388fe00de6b695f.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. При этом в принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.

https://ria.ru/20230720/rosgvardiya-1885277775.html

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, отари аршба, госдума рф