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Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 20.07.2023
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17:07 20.07.2023
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Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 20.07.2023
Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:07
2023-07-20T17:07
общество
авто
московская область (подмосковье)
москва
санкт-петербург
отари аршба
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. При этом в принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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общество, авто, московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, отари аршба, госдума рф
Общество, Авто, Московская область (Подмосковье), Москва, Санкт-Петербург, Отари Аршба, Госдума РФ
Госдума приняла проект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей

ГД приняла поправки о штрафах за переход железнодорожных путей в неположенных местах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах.
Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.
При этом в принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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ОбществоАвтоМосковская область (Подмосковье)МоскваСанкт-ПетербургОтари АршбаГосдума РФ
 
 
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