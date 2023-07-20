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SHAMAN снял новый клип в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2023
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Шоубиз
 
13:37 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/shaman-1885257955.html
SHAMAN снял новый клип в зоне СВО
SHAMAN снял новый клип в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2023
SHAMAN снял новый клип в зоне СВО
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил на своем YouTube-канале новый клип "Мой бой", снятый в зоне СВО. Музыкант посвятил песню российским военнослужащим. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:37
2023-07-20T13:37
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
россия
мариуполь
луганск
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил на своем YouTube-канале новый клип "Мой бой", снятый в зоне СВО. Музыкант посвятил песню российским военнослужащим. В композиции говорится о силе боевого духа солдата, который верит в вечные ценности и становится сильнее от выпавших на его долю трудностей. В ролике показаны кадры хроники спецоперации с военнослужащими, врачами, волонтерами, военкорами, жителями новых регионов, а также выступление SHAMAN в зоне СВО. Автором идеи и режиссером клипа выступил сам музыкант. По словам артиста, он хотел показать российских бойцов в качестве примера мужества для все страны. "Самая сложная битва – бой с самим собой, который мы ведем, чтобы стать лучше, чище и добрее. Вдохновляющим всех нас примером сегодня являются люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей выполняющие свой долг. Просто они знают: за ними вся Россия и от каждого из них зависит будущее нашей страны", – рассказал SHAMAN.Поклонники поблагодарили исполнителя за клип. "До мурашек! Победы нашим ребятам!", "До слез! Спасибо, родной!", "Спасибо огромное за такую глубокую песню и за поддержку наших бойцов!", "Ярослав, низкий поклон от всего российского народа за твою душу, голос и позицию", – отреагировали комментаторы. SHAMAN поддержал российских военнослужащих сразу после начала СВО. Прошлой осенью он выступил в подмосковном военном госпитале перед ранеными бойцами. В начале года он дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц артист исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации.
https://ria.ru/20230420/shaman-1866556260.html
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shaman (ярослав дронов) , россия, мариуполь, луганск, знаменитости, музыка
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия, Мариуполь, Луганск, Знаменитости, Музыка
SHAMAN снял новый клип в зоне СВО

SHAMAN снял новый клип "Мой бой" с военнослужащими в зоне СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил на своем YouTube-канале новый клип "Мой бой", снятый в зоне СВО. Музыкант посвятил песню российским военнослужащим.
В композиции говорится о силе боевого духа солдата, который верит в вечные ценности и становится сильнее от выпавших на его долю трудностей. В ролике показаны кадры хроники спецоперации с военнослужащими, врачами, волонтерами, военкорами, жителями новых регионов, а также выступление SHAMAN в зоне СВО.
Автором идеи и режиссером клипа выступил сам музыкант. По словам артиста, он хотел показать российских бойцов в качестве примера мужества для все страны.
«
"Самая сложная битва – бой с самим собой, который мы ведем, чтобы стать лучше, чище и добрее. Вдохновляющим всех нас примером сегодня являются люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей выполняющие свой долг. Просто они знают: за ними вся Россия и от каждого из них зависит будущее нашей страны", – рассказал SHAMAN.
Поклонники поблагодарили исполнителя за клип.
«
"До мурашек! Победы нашим ребятам!", "До слез! Спасибо, родной!", "Спасибо огромное за такую глубокую песню и за поддержку наших бойцов!", "Ярослав, низкий поклон от всего российского народа за твою душу, голос и позицию", – отреагировали комментаторы.
SHAMAN поддержал российских военнослужащих сразу после начала СВО. Прошлой осенью он выступил в подмосковном военном госпитале перед ранеными бойцами. В начале года он дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц артист исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)РоссияМариупольЛуганскЗнаменитостиМузыка
 
 
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