SHAMAN снял новый клип в зоне СВО
SHAMAN снял новый клип "Мой бой" с военнослужащими в зоне СВО
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил на своем YouTube-канале новый клип "Мой бой", снятый в зоне СВО. Музыкант посвятил песню российским военнослужащим.
В композиции говорится о силе боевого духа солдата, который верит в вечные ценности и становится сильнее от выпавших на его долю трудностей. В ролике показаны кадры хроники спецоперации с военнослужащими, врачами, волонтерами, военкорами, жителями новых регионов, а также выступление SHAMAN в зоне СВО.
Автором идеи и режиссером клипа выступил сам музыкант. По словам артиста, он хотел показать российских бойцов в качестве примера мужества для все страны.
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"Самая сложная битва – бой с самим собой, который мы ведем, чтобы стать лучше, чище и добрее. Вдохновляющим всех нас примером сегодня являются люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей выполняющие свой долг. Просто они знают: за ними вся Россия и от каждого из них зависит будущее нашей страны", – рассказал SHAMAN.
Поклонники поблагодарили исполнителя за клип.
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"До мурашек! Победы нашим ребятам!", "До слез! Спасибо, родной!", "Спасибо огромное за такую глубокую песню и за поддержку наших бойцов!", "Ярослав, низкий поклон от всего российского народа за твою душу, голос и позицию", – отреагировали комментаторы.
SHAMAN поддержал российских военнослужащих сразу после начала СВО. Прошлой осенью он выступил в подмосковном военном госпитале перед ранеными бойцами. В начале года он дал концерты в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц артист исполнил свои песни для жителей Херсонской области и участников спецоперации.