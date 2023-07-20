https://ria.ru/20230720/rets-1885240845.html

РЭЦ: более 3 тысяч экспортеров МСП Сибири получили помощь от ЦПЭ в 2022 г

РЭЦ: более 3 тысяч экспортеров МСП Сибири получили помощь от ЦПЭ в 2022 г - РИА Новости, 20.07.2023

РЭЦ: более 3 тысяч экспортеров МСП Сибири получили помощь от ЦПЭ в 2022 г

Более 3 тысяч уникальных субъекта МСП получили помощь от центров поддержки экспорта (ЦПЭ) Сибирского федерального округа в 2022 году, объем поддержанного... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:40

2023-07-20T11:40

2023-07-20T11:40

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

андрей белоусов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч уникальных субъекта МСП получили помощь от центров поддержки экспорта (ЦПЭ) Сибирского федерального округа в 2022 году, объем поддержанного экспорта составил 197,7 миллиона долларов, сообщил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель в ходе окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав СФО."В современных условиях поддержка экспорта - один из приоритетов деятельности всех уровней власти и институтов развития. И особая роль в этом отводится именно регионам. В них созданы центры поддержки экспорта, которые помогают небольшим компаниям выходить на экспорт и предоставляют специально разработанные для них меры поддержки, дополняющие инструментарий федеральной системы. Так, в Сибирском федеральном округе в прошлом году центрами поддержки экспорта были выведены на экспорт 396 субъектов МСП, а всего поддержку получили более 3,3 тысячи небольших компаний", - сказал Генкель.Он отметил, что окружные мероприятия по вопросам развития экспорта в регионах проходят уже не в первый раз в соответствии с решением, принятым по итогам общероссийского селекторного совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Их цель - подведение промежуточных итогов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", инвентаризация экспортного потенциала регионов и выработка решений на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях, направленных на поддержку и развитие экспорта.Как сообщили в РЭЦ, выступая на совещании, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что экспортный потенциал области составляют топливно-энергетические и продовольственные товары, а также прочие отрасли АПК, продукция химической промышленности и машиностроения. Как отметил министр, в настоящее время транспортно-логистические компании региона наращивают связи с Индией.Он указал, что в результате проведенной в 2022 году бизнес-миссии в Мумбаи уже выполнено несколько отправок по маршруту Новосибирск – Новороссийск по железной дороге и далее морским транспортом порт Новороссийск – порт Нава-Шева (Индия, Мумбай). Министр добавил, что прорабатывается перспективный маршрут Новосибирск – Иран (порт Бендер-Аббас) – Индия (порт Нава-Шева), его развитие планируют обсудить на транспортно-логистической выставке в Тегеране в сентябре 2023 года.Ссылаясь на информацию Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), в РЭЦ сообщили, что перспективные проработки ведутся по направлению перевозок Новосибирск – Вьетнам."Для расширения доступности мер поддержки предлагаем совместно с Центром поддержки экспорта Новосибирской области рассмотреть возможность увеличения софинансирования на транспортировку продукции МСП-компаниям, заинтересованным в выходе на внешние рынки", – отметил министр экономического развития Новосибирской области.В РЭЦ заявили о готовности проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Там указали, что региональные ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.Отмечается, что совещание по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое РЭЦ организует для регионов, прошло в формате деловой игры, в ходе которой руководители региональных проектов и центров поддержки экспорта 10 регионов, а также представители бизнеса проанализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала Сибири, провели инвентаризацию действующих мер экспортной поддержки, сгенерировали новые меры, которые затем будут предложены на федеральном уровне.В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Минэкономразвития РФ, аппарата полномочного представителя президента в СФО, а также ФТС и РЖД.

https://ria.ru/20230717/pomosch-1884719584.html

https://ria.ru/20230717/eksportery-1884667210.html

https://ria.ru/20230717/rets-1884562587.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)