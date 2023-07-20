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Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
08:00 20.07.2023 (обновлено: 08:07 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html
Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом
Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом - РИА Новости, 20.07.2023
Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом
Таиланд с июня посетили около 80 тысяч россиян, а за первое полугодие — почти 800 тысяч. Похоже, это уже круглогодичное направление. Более половины туристов... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:00
2023-07-20T08:07
туризм
туризм
маршруты - туризм
туристы
пхукет (остров)
таиланд
сергей лавров
интурист
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Таиланд с июня посетили около 80 тысяч россиян, а за первое полугодие — почти 800 тысяч. Похоже, это уже круглогодичное направление. Более половины туристов прилетели на Пхукет. Спрос настолько велик, что в минувшие выходные на острове открылось Генеральное консульство России. О плюсах и минусах летнего путешествия на тропический курорт — в материале РИА Новости.Дождь не страшен"Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха у россиян. И даже за непродолжительное время здесь прекрасно понимаешь, почему это так, — сказал на торжественном открытии диппредставительства министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Пхукет — прекрасное место: здесь великолепная природа, климат — даже в дождливые сезоны — и очень радушные люди".Слова главы ведомства подтверждают и туристы, которые успели отдохнуть на острове, прогуляться под тропическими ливнями, покачаться на волнах."Низкого сезона не стоит бояться: сейчас в Тае жара тридцать градусов и кратковременные дожди, — объясняет Оксана Ульянова, недавно вернувшаяся с Пхукета. — На море сильные волны. Чтобы купаться, нужно выбирать пляжи, которые находятся в бухтах". Экскурсии, отмечает она, вполне доступны, да и конкурентов меньше: сезон все же считается низким, соответственно, больше возможностей сделать красивые фотографии без толп.Правда, опытные путешественники предупреждают: дожди могут зарядить и на пару суток.Как выбрать правильный пляжКомпания "Интурист" выпустила статью-памятку о летнем отдыхе в Таиланде. Эксперты турорепатора уточняют, что на Пхукете влажный сезон длится с июня по октябрь: приходят муссоны, особенно ветрено в западной части острова — волны от средней интенсивности до максимальной. С детьми сложно, но идеально для серфинга."Большой минус Пхукета летом — то, что могут быть волны и купаться придется в основном в бассейне при отеле, — уточняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Еще один недостаток — ярко выраженные приливы и отливы".Но выбор есть. "Спокойное море будет на восточной стороне острова Пхукет, — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. — Например, в районе Панва. Комфортно купаться и в небольших бухтах пляжа Три Транг. Возле Патонга, на западе, стоит обратить внимание на Парадайз. Из самых популярных для летнего отдыха лучше выбрать пляж Ката".Район Панва на востоке острова славится дорогими отелями. Он идеально подходит для спокойного и размеренного отдыха. По отзывам, это чуть ли не единственное место на Пхукете, где нет пробок и толп. Здесь отличные смотровые площадки, например башня Као Кад. В конце набережной — видовая точка Капе Панва. На Панве расположен и океанариум Пхукета.Бухта Три Транг — на западе, но это как раз Пхукет без волн. Довольно малолюдная, из особенностей — сильно ощущаются приливы и отливы.Парадайз считается молодежным, малолюдным его не назовешь. Находится между пляжами Карон и Патонг, но с двух сторон окружен скалами, поэтому море и в сезон дождей спокойное. Еще один плюс — отличная транспортная доступность. Даже на автобусе можно добраться.Пляж Ката входит в число самых популярных и считается одним из лучших на Пхукете. Путешественники отмечают, что там есть место и релаксу, и шумным вечеринкам.Не все экскурсии доступныОстров славится дайвингом, серфингом, скалолазанием, парасейлингом, парапланеризмом, вейкбордингом. Можно покататься на лошадях, полетать на легкомоторном самолете или на зиплайне над джунглями. А еще — отправиться на живописные острова Джеймса Бонда или Ко Тапу, Пхи-Пхи, в парк "Королевство тигров" и на Гору обезьян, к водопаду Банг Пэ.Но, предупреждает Марина Макаркова, летом не проводят некоторые экскурсии — в частности, на Симиланские острова. А это хит Пхукета.Скучать, впрочем, не придется. Эксперт перечисляет доступные развлечения: полет Ханумана в парке HANUMAN WORLD (почувствуй себя Тарзаном, путешествуя над джунглями), вечерние развлекательные шоу — например, "Сиам Нирамит" об истории и культуре страны или Fantasea с участием 44 слонов, поездки на острова в заливе Пхангнга.В "Слетать.ру" отметили одну особенность экскурсий в сезон дождей. "Именно в конце лета в Таиланде можно увидеть водопады во всей красе. От обильных ливней горные речки набирают силу и разливают воды зрелищными каскадами, также появляется возможность наслаждаться впечатляющими пейзажами яркой зелени лесов", — объясняют в сервисе поиска и продаж туров.Низкие цены и вкусные фруктыУ летнего отдыха в Таиланде в целом и на Пхукете в частности есть неоспоримые плюсы. Главный, отмечают эксперты, — цены."Для двоих в январе комфортный двухнедельный отдых в Стране улыбок в отеле категории "четыре звезды" с вылетом из Москвы обошелся бы более чем в 200 тысяч рублей. А летом стоимость аналогичного тура — от 160 тысяч, — говорит Марина Макаркова. — Не стоит забывать о скидках на развлечения, экскурсии, еду в кафе и ресторанах, фрукты на рынках, транспорт и услуги SPA-салонов".Эксперт уточняет, что гостиницы Таиланда в летний период снижают цены на размещение. Дарья Домостроева подтверждает: в целом пакетные туры в Таиланд на лето на 15-35 процентов дешевле, чем в зимний сезон, так как отельеры предлагают спецпредложения для поддержания спроса.При этом перелетов достаточно: "Аэрофлот", Air China, Etihad, Emirates, Qatar Airways, China Eastern Airlines — это удобные регулярные рейсы. Есть чартеры из столицы и регионов у авиакомпаний "Икар", Red Wings.Называют эксперты и еще один плюс летнего Таиланда — гастрономический. "Многие местные фрукты, например личи, рамбутаны, лангсаты и мангустины, созревают только к этому времени года", — перечисляют в "Слетать.ру".Если не ПхукетВ "Интуристе" уточняют, что в июле и августе хорошо поехать на Самуи — второй по величине остров Таиланда в Сиамском заливе. Там комфортная и солнечная погода, температура — плюс 30 градусов."Количество и продолжительность осадков зависят от географического расположения курортов, — подтверждают в "Слетать.ру". — Например, на островах Тао, Панган и Самуи реже идут дожди, чем во всех других частях королевства. В Паттайе они краткосрочные и крайне редкие".Какой бы курорт туристы ни выбрали, эксперты напоминают о важном нюансе: ливни в Азии отличаются от привычных нам — они теплые и приносят приятную прохладу.
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Лана Баева
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РИА Новости
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туризм, маршруты - туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд, сергей лавров, интурист, coral travel, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд, Сергей Лавров, Интурист, Coral Travel, куда можно лететь, Отдых на море

Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом

© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / chokja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Таиланд с июня посетили около 80 тысяч россиян, а за первое полугодие — почти 800 тысяч. Похоже, это уже круглогодичное направление. Более половины туристов прилетели на Пхукет. Спрос настолько велик, что в минувшие выходные на острове открылось Генеральное консульство России. О плюсах и минусах летнего путешествия на тропический курорт — в материале РИА Новости.

Дождь не страшен

"Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха у россиян. И даже за непродолжительное время здесь прекрасно понимаешь, почему это так, — сказал на торжественном открытии диппредставительства министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Пхукет — прекрасное место: здесь великолепная природа, климат — даже в дождливые сезоны — и очень радушные люди".
Слова главы ведомства подтверждают и туристы, которые успели отдохнуть на острове, прогуляться под тропическими ливнями, покачаться на волнах.
© iStock.com / bennymartyДевушка занимается сноркелингом в Андаманском море возле островов Сурин к северу от Пхукета
Девушка занимается сноркелингом в Андаманском море возле островов Сурин к северу от Пхукета - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / bennymarty
Девушка занимается сноркелингом в Андаманском море возле островов Сурин к северу от Пхукета
"Низкого сезона не стоит бояться: сейчас в Тае жара тридцать градусов и кратковременные дожди, — объясняет Оксана Ульянова, недавно вернувшаяся с Пхукета. — На море сильные волны. Чтобы купаться, нужно выбирать пляжи, которые находятся в бухтах". Экскурсии, отмечает она, вполне доступны, да и конкурентов меньше: сезон все же считается низким, соответственно, больше возможностей сделать красивые фотографии без толп.
Правда, опытные путешественники предупреждают: дожди могут зарядить и на пару суток.
© iStock.com / laughingmangoОтель Paresa на острове Пхукет, Таиланд
Отель Paresa на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / laughingmango
Отель Paresa на острове Пхукет, Таиланд

Как выбрать правильный пляж

Компания "Интурист" выпустила статью-памятку о летнем отдыхе в Таиланде. Эксперты турорепатора уточняют, что на Пхукете влажный сезон длится с июня по октябрь: приходят муссоны, особенно ветрено в западной части острова — волны от средней интенсивности до максимальной. С детьми сложно, но идеально для серфинга.
"Большой минус Пхукета летом — то, что могут быть волны и купаться придется в основном в бассейне при отеле, — уточняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Еще один недостаток — ярко выраженные приливы и отливы".
© iStock.com / aogreatkimПляж на острове Пхукет, Таиланд
Пляж на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / aogreatkim
Пляж на острове Пхукет, Таиланд
Но выбор есть. "Спокойное море будет на восточной стороне острова Пхукет, — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. — Например, в районе Панва. Комфортно купаться и в небольших бухтах пляжа Три Транг. Возле Патонга, на западе, стоит обратить внимание на Парадайз. Из самых популярных для летнего отдыха лучше выбрать пляж Ката".
Район Панва на востоке острова славится дорогими отелями. Он идеально подходит для спокойного и размеренного отдыха. По отзывам, это чуть ли не единственное место на Пхукете, где нет пробок и толп. Здесь отличные смотровые площадки, например башня Као Кад. В конце набережной — видовая точка Капе Панва. На Панве расположен и океанариум Пхукета.
© iStock.com / MosayMayПляж на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
Пляж на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
Пляж на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / MosayMay
1 из 4
© iStock.com / KwhiskyВид со смотровой площадки Кхао Кхад, Пхукет
Вид со смотровой площадки Кхао Кхад, Пхукет
Вид со смотровой площадки Кхао Кхад, Пхукет
© iStock.com / Kwhisky
2 из 4
© iStock.com / KwhiskyСмотровая площадка Кхао Кхад, Пхукет
Смотровая площадка Кхао Кхад, Пхукет
Смотровая площадка Кхао Кхад, Пхукет
© iStock.com / Kwhisky
3 из 4
© iStock.com / chotika_dongПрибрежный бассейн на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
Прибрежный бассейн на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
Прибрежный бассейн на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / chotika_dong
4 из 4
Пляж на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / MosayMay
1 из 4
Вид со смотровой площадки Кхао Кхад, Пхукет
© iStock.com / Kwhisky
2 из 4
Смотровая площадка Кхао Кхад, Пхукет
© iStock.com / Kwhisky
3 из 4
Прибрежный бассейн на мысе Панва на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / chotika_dong
4 из 4
Бухта Три Транг — на западе, но это как раз Пхукет без волн. Довольно малолюдная, из особенностей — сильно ощущаются приливы и отливы.
© iStock.com / Travel WildВид на пляжи Три Транг и Патонг на острове Пхукет, Таиланд
Вид на пляжи Три Транг и Патонг на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / Travel Wild
Вид на пляжи Три Транг и Патонг на острове Пхукет, Таиланд
Парадайз считается молодежным, малолюдным его не назовешь. Находится между пляжами Карон и Патонг, но с двух сторон окружен скалами, поэтому море и в сезон дождей спокойное. Еще один плюс — отличная транспортная доступность. Даже на автобусе можно добраться.
© iStock.com / bennymartyДевушка качается на тарзанке на пляже Парадайз на острове Пхукет, Таиланд
Девушка качается на тарзанке на пляже Парадайз на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / bennymarty
Девушка качается на тарзанке на пляже Парадайз на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката входит в число самых популярных и считается одним из лучших на Пхукете. Путешественники отмечают, что там есть место и релаксу, и шумным вечеринкам.
© iStock.com / Natalia KokhanovaПляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
1 из 4
© iStock.com / Natalia KokhanovaТуристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
2 из 4
© iStock.com / Elias

Вид на Большого Будду, пляж Ката и Карон на острове Пхукет, Таиланд

Вид на Большого Будду, пляж Ката и Карон, залив Чалонг на острове Пхукет, Таиланд

Вид на Большого Будду, пляж Ката и Карон на острове Пхукет, Таиланд

© iStock.com / Elias
3 из 4
© iStock.com / tropicalpixsingaporeПляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / tropicalpixsingapore
4 из 4
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
1 из 4
Туристы на пляже Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Natalia Kokhanova
2 из 4

Вид на Большого Будду, пляж Ката и Карон на острове Пхукет, Таиланд

© iStock.com / Elias
3 из 4
Пляж Ката на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / tropicalpixsingapore
4 из 4

Не все экскурсии доступны

Остров славится дайвингом, серфингом, скалолазанием, парасейлингом, парапланеризмом, вейкбордингом. Можно покататься на лошадях, полетать на легкомоторном самолете или на зиплайне над джунглями.
А еще — отправиться на живописные острова Джеймса Бонда или Ко Тапу, Пхи-Пхи, в парк "Королевство тигров" и на Гору обезьян, к водопаду Банг Пэ.
© iStock.com / PuiStocker65Девушка на сапборде в Таиланде
Девушка на сапборде в Таиланде - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© iStock.com / PuiStocker65
Девушка на сапборде в Таиланде
Но, предупреждает Марина Макаркова, летом не проводят некоторые экскурсии — в частности, на Симиланские острова. А это хит Пхукета.
Скучать, впрочем, не придется. Эксперт перечисляет доступные развлечения: полет Ханумана в парке HANUMAN WORLD (почувствуй себя Тарзаном, путешествуя над джунглями), вечерние развлекательные шоу — например, "Сиам Нирамит" об истории и культуре страны или Fantasea с участием 44 слонов, поездки на острова в заливе Пхангнга.
© Pixabay / Michelle Raponi

Острова Пхи-Пхи в Таиланде

Острова Пхи Пхи в Таиланде

Острова Пхи-Пхи в Таиланде

© Pixabay / Michelle Raponi
1 из 5
© Pixabay / MikeCleggPhoto

Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле

Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле

Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле

© Pixabay / MikeCleggPhoto
2 из 5
© РИА Новости / Елена ИсайкинаОстров Пхи-Пхи, Таиланд
Остров Пхи-Пхи, Таиланд
Остров Пхи-Пхи, Таиланд
© РИА Новости / Елена Исайкина
3 из 5
© Pixabay / Walkerssk Остров Джеймса Бонда в Тайланде
Остров Джеймса Бонда в Тайланде
Остров Джеймса Бонда в Тайланде
© Pixabay / Walkerssk
4 из 5
CC0 / hym330 / Симиланские острова, Таиланд
Симиланские острова, Таиланд
Симиланские острова, Таиланд
CC0 / hym330 /
5 из 5

Острова Пхи-Пхи в Таиланде

© Pixabay / Michelle Raponi
1 из 5

Залив Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле

© Pixabay / MikeCleggPhoto
2 из 5
Остров Пхи-Пхи, Таиланд
© РИА Новости / Елена Исайкина
3 из 5
Остров Джеймса Бонда в Тайланде
© Pixabay / Walkerssk
4 из 5
Симиланские острова, Таиланд
CC0 / hym330 /
5 из 5
В "Слетать.ру" отметили одну особенность экскурсий в сезон дождей. "Именно в конце лета в Таиланде можно увидеть водопады во всей красе. От обильных ливней горные речки набирают силу и разливают воды зрелищными каскадами, также появляется возможность наслаждаться впечатляющими пейзажами яркой зелени лесов", — объясняют в сервисе поиска и продаж туров.
© iStock.com / Pierrick LemaretБольшой Будда на острове Пхукет, Таиланд
Большой Будда на острове Пхукет, Таиланд
Большой Будда на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Pierrick Lemaret
1 из 4
© iStock.com / Elias

Вид на Большого Будду, пляжи Ката и Карон, залив Чалонг на острове Пхукет, Таиланд

Вид на Большого Будду, пляж Ката и Карон, залив Чалонг на острове Пхукет, Таиланд

Вид на Большого Будду, пляжи Ката и Карон, залив Чалонг на острове Пхукет, Таиланд

© iStock.com / Elias
2 из 4
© iStock.com / EoNaYaТуристы в Старом городе Пхукета, Таиланд
Туристы в Старом городе Пхукета, Таиланд
Туристы в Старом городе Пхукета, Таиланд
© iStock.com / EoNaYa
3 из 4
© iStock.com / Diversity StudioТуристка перед храмом Ват Чалонг на Пхукете
Туристка перед храмом Ват Чалонг на Пхукете
Туристка перед храмом Ват Чалонг на Пхукете
© iStock.com / Diversity Studio
4 из 4
Большой Будда на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Pierrick Lemaret
1 из 4

Вид на Большого Будду, пляжи Ката и Карон, залив Чалонг на острове Пхукет, Таиланд

© iStock.com / Elias
2 из 4
Туристы в Старом городе Пхукета, Таиланд
© iStock.com / EoNaYa
3 из 4
Туристка перед храмом Ват Чалонг на Пхукете
© iStock.com / Diversity Studio
4 из 4

Низкие цены и вкусные фрукты

У летнего отдыха в Таиланде в целом и на Пхукете в частности есть неоспоримые плюсы. Главный, отмечают эксперты, — цены.
"Для двоих в январе комфортный двухнедельный отдых в Стране улыбок в отеле категории "четыре звезды" с вылетом из Москвы обошелся бы более чем в 200 тысяч рублей. А летом стоимость аналогичного тура — от 160 тысяч, — говорит Марина Макаркова. — Не стоит забывать о скидках на развлечения, экскурсии, еду в кафе и ресторанах, фрукты на рынках, транспорт и услуги SPA-салонов".
© iStock.com / laughingmangoОтель Trisara на острове Пхукет, Таиланд
Отель Trisara на острове Пхукет, Таиланд
Отель Trisara на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / laughingmango
1 из 5
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri poolОтель на Пхукете
Отель на Пхукете
Отель на Пхукете
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri pool
2 из 5
© iStock.com / Polaris17Свежеприготовленные морепродукты и рыба на прилавке уличного торговца в Пхукете, Таиланд
Свежеприготовленные морепродукты и рыба на прилавке уличного торговца в Пхукете, Таиланд
Свежеприготовленные морепродукты и рыба на прилавке уличного торговца в Пхукете, Таиланд
© iStock.com / Polaris17
3 из 5
© iStock.com / MosayMayРынок в Старом городе Пхукета
Рынок в Старом городе Пхукета
Рынок в Старом городе Пхукета
© iStock.com / MosayMay
4 из 5
© iStock.com / Vladimir RazguliaevТрадиционная уличная еда на рынке Пхукета
Традиционная уличная еда на рынке Пхукета
Традиционная уличная еда на рынке Пхукета
© iStock.com / Vladimir Razguliaev
5 из 5
Отель Trisara на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / laughingmango
1 из 5
Отель на Пхукете
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri pool
2 из 5
Свежеприготовленные морепродукты и рыба на прилавке уличного торговца в Пхукете, Таиланд
© iStock.com / Polaris17
3 из 5
Рынок в Старом городе Пхукета
© iStock.com / MosayMay
4 из 5
Традиционная уличная еда на рынке Пхукета
© iStock.com / Vladimir Razguliaev
5 из 5
Эксперт уточняет, что гостиницы Таиланда в летний период снижают цены на размещение. Дарья Домостроева подтверждает: в целом пакетные туры в Таиланд на лето на 15-35 процентов дешевле, чем в зимний сезон, так как отельеры предлагают спецпредложения для поддержания спроса.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанк

Все отели острова имеют плавательные бассейны с пресной водой. Остров Пхукет

Отель на острове Пхукет

Все отели острова имеют плавательные бассейны с пресной водой. Остров Пхукет

© РИА Новости / Юрий Кавер
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1 из 2
© iStock.com / FrankonlineЗакат в бухте Най Харн на острове Пхукет, Таиланд
Закат в бухте Най Харн на острове Пхукет, Таиланд
Закат в бухте Най Харн на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Frankonline
2 из 2

Все отели острова имеют плавательные бассейны с пресной водой. Остров Пхукет

© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
1 из 2
Закат в бухте Най Харн на острове Пхукет, Таиланд
© iStock.com / Frankonline
2 из 2
При этом перелетов достаточно: "Аэрофлот", Air China, Etihad, Emirates, Qatar Airways, China Eastern Airlines — это удобные регулярные рейсы. Есть чартеры из столицы и регионов у авиакомпаний "Икар", Red Wings.
Называют эксперты и еще один плюс летнего Таиланда — гастрономический. "Многие местные фрукты, например личи, рамбутаны, лангсаты и мангустины, созревают только к этому времени года", — перечисляют в "Слетать.ру".
© Фото : Barry Fitzgerald, USDAЛичи
Личи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Barry Fitzgerald, USDA
Личи

Если не Пхукет

В "Интуристе" уточняют, что в июле и августе хорошо поехать на Самуи — второй по величине остров Таиланда в Сиамском заливе. Там комфортная и солнечная погода, температура — плюс 30 градусов.
© iStock.com / Pierrick LemaretСмотровая площадка Overlap Stone на острове Самуи, Таиланд
Смотровая площадка Overlap Stone на острове Самуи, Таиланд
Смотровая площадка Overlap Stone на острове Самуи, Таиланд
© iStock.com / Pierrick Lemaret
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© iStock.com / itsskinТуристы у статуи богини Гуань Инь на острове Самуи
Туристы у статуи богини Гуань Инь на острове Самуи
Туристы у статуи богини Гуань Инь на острове Самуи
© iStock.com / itsskin
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© iStock.com / Yumi miniПара на смотровой площадке на острове Паттайя, Таиланд
Пара на смотровой площадке на острове Паттайя, Таиланд
Пара на смотровой площадке на острове Паттайя, Таиланд
© iStock.com / Yumi mini
3 из 3
Смотровая площадка Overlap Stone на острове Самуи, Таиланд
© iStock.com / Pierrick Lemaret
1 из 3
Туристы у статуи богини Гуань Инь на острове Самуи
© iStock.com / itsskin
2 из 3
Пара на смотровой площадке на острове Паттайя, Таиланд
© iStock.com / Yumi mini
3 из 3
"Количество и продолжительность осадков зависят от географического расположения курортов, — подтверждают в "Слетать.ру". — Например, на островах Тао, Панган и Самуи реже идут дожди, чем во всех других частях королевства. В Паттайе они краткосрочные и крайне редкие".
Какой бы курорт туристы ни выбрали, эксперты напоминают о важном нюансе: ливни в Азии отличаются от привычных нам — они теплые и приносят приятную прохладу.
Девушка на острове Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд
18 июля, 11:17
 
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