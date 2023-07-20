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Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом

Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом - РИА Новости, 20.07.2023

Недорого и с ветерком: отдых на Пхукете летом

Таиланд с июня посетили около 80 тысяч россиян, а за первое полугодие — почти 800 тысяч. Похоже, это уже круглогодичное направление. Более половины туристов... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:07

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маршруты - туризм

туристы

пхукет (остров)

таиланд

сергей лавров

интурист

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Таиланд с июня посетили около 80 тысяч россиян, а за первое полугодие — почти 800 тысяч. Похоже, это уже круглогодичное направление. Более половины туристов прилетели на Пхукет. Спрос настолько велик, что в минувшие выходные на острове открылось Генеральное консульство России. О плюсах и минусах летнего путешествия на тропический курорт — в материале РИА Новости.Дождь не страшен"Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха у россиян. И даже за непродолжительное время здесь прекрасно понимаешь, почему это так, — сказал на торжественном открытии диппредставительства министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Пхукет — прекрасное место: здесь великолепная природа, климат — даже в дождливые сезоны — и очень радушные люди".Слова главы ведомства подтверждают и туристы, которые успели отдохнуть на острове, прогуляться под тропическими ливнями, покачаться на волнах."Низкого сезона не стоит бояться: сейчас в Тае жара тридцать градусов и кратковременные дожди, — объясняет Оксана Ульянова, недавно вернувшаяся с Пхукета. — На море сильные волны. Чтобы купаться, нужно выбирать пляжи, которые находятся в бухтах". Экскурсии, отмечает она, вполне доступны, да и конкурентов меньше: сезон все же считается низким, соответственно, больше возможностей сделать красивые фотографии без толп.Правда, опытные путешественники предупреждают: дожди могут зарядить и на пару суток.Как выбрать правильный пляжКомпания "Интурист" выпустила статью-памятку о летнем отдыхе в Таиланде. Эксперты турорепатора уточняют, что на Пхукете влажный сезон длится с июня по октябрь: приходят муссоны, особенно ветрено в западной части острова — волны от средней интенсивности до максимальной. С детьми сложно, но идеально для серфинга."Большой минус Пхукета летом — то, что могут быть волны и купаться придется в основном в бассейне при отеле, — уточняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Еще один недостаток — ярко выраженные приливы и отливы".Но выбор есть. "Спокойное море будет на восточной стороне острова Пхукет, — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. — Например, в районе Панва. Комфортно купаться и в небольших бухтах пляжа Три Транг. Возле Патонга, на западе, стоит обратить внимание на Парадайз. Из самых популярных для летнего отдыха лучше выбрать пляж Ката".Район Панва на востоке острова славится дорогими отелями. Он идеально подходит для спокойного и размеренного отдыха. По отзывам, это чуть ли не единственное место на Пхукете, где нет пробок и толп. Здесь отличные смотровые площадки, например башня Као Кад. В конце набережной — видовая точка Капе Панва. На Панве расположен и океанариум Пхукета.Бухта Три Транг — на западе, но это как раз Пхукет без волн. Довольно малолюдная, из особенностей — сильно ощущаются приливы и отливы.Парадайз считается молодежным, малолюдным его не назовешь. Находится между пляжами Карон и Патонг, но с двух сторон окружен скалами, поэтому море и в сезон дождей спокойное. Еще один плюс — отличная транспортная доступность. Даже на автобусе можно добраться.Пляж Ката входит в число самых популярных и считается одним из лучших на Пхукете. Путешественники отмечают, что там есть место и релаксу, и шумным вечеринкам.Не все экскурсии доступныОстров славится дайвингом, серфингом, скалолазанием, парасейлингом, парапланеризмом, вейкбордингом. Можно покататься на лошадях, полетать на легкомоторном самолете или на зиплайне над джунглями. А еще — отправиться на живописные острова Джеймса Бонда или Ко Тапу, Пхи-Пхи, в парк "Королевство тигров" и на Гору обезьян, к водопаду Банг Пэ.Но, предупреждает Марина Макаркова, летом не проводят некоторые экскурсии — в частности, на Симиланские острова. А это хит Пхукета.Скучать, впрочем, не придется. Эксперт перечисляет доступные развлечения: полет Ханумана в парке HANUMAN WORLD (почувствуй себя Тарзаном, путешествуя над джунглями), вечерние развлекательные шоу — например, "Сиам Нирамит" об истории и культуре страны или Fantasea с участием 44 слонов, поездки на острова в заливе Пхангнга.В "Слетать.ру" отметили одну особенность экскурсий в сезон дождей. "Именно в конце лета в Таиланде можно увидеть водопады во всей красе. От обильных ливней горные речки набирают силу и разливают воды зрелищными каскадами, также появляется возможность наслаждаться впечатляющими пейзажами яркой зелени лесов", — объясняют в сервисе поиска и продаж туров.Низкие цены и вкусные фруктыУ летнего отдыха в Таиланде в целом и на Пхукете в частности есть неоспоримые плюсы. Главный, отмечают эксперты, — цены."Для двоих в январе комфортный двухнедельный отдых в Стране улыбок в отеле категории "четыре звезды" с вылетом из Москвы обошелся бы более чем в 200 тысяч рублей. А летом стоимость аналогичного тура — от 160 тысяч, — говорит Марина Макаркова. — Не стоит забывать о скидках на развлечения, экскурсии, еду в кафе и ресторанах, фрукты на рынках, транспорт и услуги SPA-салонов".Эксперт уточняет, что гостиницы Таиланда в летний период снижают цены на размещение. Дарья Домостроева подтверждает: в целом пакетные туры в Таиланд на лето на 15-35 процентов дешевле, чем в зимний сезон, так как отельеры предлагают спецпредложения для поддержания спроса.При этом перелетов достаточно: "Аэрофлот", Air China, Etihad, Emirates, Qatar Airways, China Eastern Airlines — это удобные регулярные рейсы. Есть чартеры из столицы и регионов у авиакомпаний "Икар", Red Wings.Называют эксперты и еще один плюс летнего Таиланда — гастрономический. "Многие местные фрукты, например личи, рамбутаны, лангсаты и мангустины, созревают только к этому времени года", — перечисляют в "Слетать.ру".Если не ПхукетВ "Интуристе" уточняют, что в июле и августе хорошо поехать на Самуи — второй по величине остров Таиланда в Сиамском заливе. Там комфортная и солнечная погода, температура — плюс 30 градусов."Количество и продолжительность осадков зависят от географического расположения курортов, — подтверждают в "Слетать.ру". — Например, на островах Тао, Панган и Самуи реже идут дожди, чем во всех других частях королевства. В Паттайе они краткосрочные и крайне редкие".Какой бы курорт туристы ни выбрали, эксперты напоминают о важном нюансе: ливни в Азии отличаются от привычных нам — они теплые и приносят приятную прохладу.

https://ria.ru/20230718/tailand-1884790538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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