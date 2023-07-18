https://ria.ru/20230718/tailand-1884790538.html
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 18.07.2023
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд
Таиланд принял более 800 тысяч россиян в период с 1 января по 12 июля, из них более 50 тысяч россиян в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:17
2023-07-18T11:17
2023-07-18T11:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Таиланд принял более 800 тысяч россиян в период с 1 января по 12 июля, из них более 50 тысяч россиян в июне, сообщает АТОР.В московском офисе Туристического Управления Таиланда (ТАТ) поделились с статистикой по турпотоку в королевство за шесть месяцев 2023 года и первые 12 дней июля.Согласно официальным данным, за первые полгода – с 1 января по 1 июля – Таиланд принял 791 562 россиян. Из них в июне приехали 50 770 гостей из нашей страны. В июле, вероятно, значения будут не меньше, с учетом того, что только за первые 12 дней второго месяца лета страну посетили 24 327 туристов из России.Всего за период с 1 января по 12 июля в Таиланде отдохнули 815 889 россиян. В итоге наша страна вышла на третье место по турпотоку, уступив Малайзии (2 192 6222 туристов) и Китаю (1 598 849).Значения первого месяца лета, отмечают туроператоры, говорят о том, что спрос на Таиланд достиг лучших значений, характерных для "низкого сезона". Порядка 50 тысяч россиян в каждый из летних месяцев принимал Таиланд в 2018 году.Активность бронирований летнего Таиланда туроператоры объясняют возможностью пожить в дорогих отелях по приемлемым ценам, наличием прямой перевозки из разных городов России ("Аэрофлот" AZUR Air, Red Wings, "Икар", S7).Таиланд занимает первое место по объемам летних продаж среди популярных азиатских стран у большинства туроператоров, работающих на направлении.Прогнозы спроса на Таиланд на осенний и зимний сезон у экспертов хорошие. Уже сейчас активно идут продажи туров на сентябрь-октябрь-ноябрь, глубина продаж достигает мая 2024 года.Туроператоры говорят, что у Таиланда в 2023 году есть все шансы по итогам текущего года полностью восстановить доковидные объемы российского турпотока, находящиеся по итогам 2019 года на уровне 1,47 миллиона россиян.
https://ria.ru/20230715/pkhuket-1884360543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд
Таиланд посетили более 800 тысяч гостей из России, заняв третье место по турпотоку
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости
. Таиланд принял более 800 тысяч россиян в период с 1 января по 12 июля, из них более 50 тысяч россиян в июне, сообщает
АТОР.
В московском офисе Туристического Управления Таиланда (ТАТ) поделились с статистикой по турпотоку в королевство за шесть месяцев 2023 года и первые 12 дней июля.
Согласно официальным данным, за первые полгода – с 1 января по 1 июля – Таиланд принял 791 562 россиян. Из них в июне приехали 50 770 гостей из нашей страны. В июле, вероятно, значения будут не меньше, с учетом того, что только за первые 12 дней второго месяца лета страну посетили 24 327 туристов из России
.
Всего за период с 1 января по 12 июля в Таиланде отдохнули 815 889 россиян. В итоге наша страна вышла на третье место по турпотоку, уступив Малайзии
(2 192 6222 туристов) и Китаю
(1 598 849).
Значения первого месяца лета, отмечают туроператоры, говорят о том, что спрос на Таиланд достиг лучших значений, характерных для "низкого сезона". Порядка 50 тысяч россиян в каждый из летних месяцев принимал Таиланд в 2018 году.
Активность бронирований летнего Таиланда туроператоры объясняют возможностью пожить в дорогих отелях по приемлемым ценам, наличием прямой перевозки из разных городов России ("Аэрофлот
" AZUR Air
, Red Wings, "Икар", S7
).
Таиланд занимает первое место по объемам летних продаж среди популярных азиатских стран у большинства туроператоров, работающих на направлении.
Прогнозы спроса на Таиланд на осенний и зимний сезон у экспертов хорошие. Уже сейчас активно идут продажи туров на сентябрь-октябрь-ноябрь, глубина продаж достигает мая 2024 года.
Туроператоры говорят, что у Таиланда в 2023 году есть все шансы по итогам текущего года полностью восстановить доковидные объемы российского турпотока, находящиеся по итогам 2019 года на уровне 1,47 миллиона россиян.
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