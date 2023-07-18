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Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд

Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд - РИА Новости, 18.07.2023

Россияне оказались среди лидеров по турпотоку в Таиланд

Таиланд принял более 800 тысяч россиян в период с 1 января по 12 июля, из них более 50 тысяч россиян в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:17

2023-07-18T11:17

2023-07-18T11:17

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Таиланд принял более 800 тысяч россиян в период с 1 января по 12 июля, из них более 50 тысяч россиян в июне, сообщает АТОР.В московском офисе Туристического Управления Таиланда (ТАТ) поделились с статистикой по турпотоку в королевство за шесть месяцев 2023 года и первые 12 дней июля.Согласно официальным данным, за первые полгода – с 1 января по 1 июля – Таиланд принял 791 562 россиян. Из них в июне приехали 50 770 гостей из нашей страны. В июле, вероятно, значения будут не меньше, с учетом того, что только за первые 12 дней второго месяца лета страну посетили 24 327 туристов из России.Всего за период с 1 января по 12 июля в Таиланде отдохнули 815 889 россиян. В итоге наша страна вышла на третье место по турпотоку, уступив Малайзии (2 192 6222 туристов) и Китаю (1 598 849).Значения первого месяца лета, отмечают туроператоры, говорят о том, что спрос на Таиланд достиг лучших значений, характерных для "низкого сезона". Порядка 50 тысяч россиян в каждый из летних месяцев принимал Таиланд в 2018 году.Активность бронирований летнего Таиланда туроператоры объясняют возможностью пожить в дорогих отелях по приемлемым ценам, наличием прямой перевозки из разных городов России ("Аэрофлот" AZUR Air, Red Wings, "Икар", S7).Таиланд занимает первое место по объемам летних продаж среди популярных азиатских стран у большинства туроператоров, работающих на направлении.Прогнозы спроса на Таиланд на осенний и зимний сезон у экспертов хорошие. Уже сейчас активно идут продажи туров на сентябрь-октябрь-ноябрь, глубина продаж достигает мая 2024 года.Туроператоры говорят, что у Таиланда в 2023 году есть все шансы по итогам текущего года полностью восстановить доковидные объемы российского турпотока, находящиеся по итогам 2019 года на уровне 1,47 миллиона россиян.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море