https://ria.ru/20230715/pkhuket-1884360543.html

На острове Пхукет открылось генеральное консульство России

На острове Пхукет открылось генеральное консульство России - РИА Новости, 15.07.2023

На острове Пхукет открылось генеральное консульство России

Генеральное консульство РФ официально открылось в субботу на острове Пхукет - крупнейшем острове Таиланда, в церемонии принял участие министр иностранных дел... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:46

2023-07-15T13:46

2023-07-15T15:05

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пхукет (остров)

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сергей лавров

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ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Генеральное консульство РФ официально открылось в субботу на острове Пхукет - крупнейшем острове Таиланда, в церемонии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.Торжественная церемония состоялась на площадке перед зданием генконсульства, в ней приняли участие официальные лица с российской и таиландской стороны, включая руководящих работников министерств иностранных дел обеих стран, представителей администрации провинции Пхукет, посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, генерального консула РФ в Пхукете Владимира Соснова, представителей таиландской общественности и российской общины Таиланда."Прочные связи, существующие между Россией и Таиландом, позволяют выстраивать отношения во взаимовыгодном ключе без оглядки на колебания геополитических конъюнктур", - сказал Лавров в своем выступлении на церемонии."Мы ведем с нашими таиландскими друзьями активный политический диалог, экономическое, культурное образовательное сотрудничество. Конечно же, мы не забываем и о том, что одной из важнейших задач является обеспечение прав российских граждан", - подчеркнул министр."Таиланд - одно из излюбленных мест отдыха россиян. И даже находясь здесь непродолжительное время, прекрасно понимаешь, почему так происходит. Пхукет - прекрасное место, здесь великолепная природа, климат, включая дождливые сезоны, и очень радушные люди", - добавил Лавров.Министр отметил, что после возобновления прямого авиасообщения между РФ и Таиландом наметилась устойчивая тенденция к росту туристического потока из России, и выразил убежденность, что число российских туристов будет только расти.Лавров рассказал, что российские дипломаты и консульские сотрудники на Пхукете будут заниматься и консульской работой, и налаживанием контактов деловых кругов двух стран."Из ближайших планов, кстати, установление побратимских связей между Пхукетом и Камчатским краем", - заключил министр.После выступления главы МИД России состоялось торжественное поднятие российского флага на флагштоке у входа в здание генконсульства. Генеральный консул Соснов поднял флаг под звуки российского гимна.Затем на сцену вышли балерины Русской академии танца "Катюша", прибывшие на церемонию из Бангкока. Танцевальный коллектив "Катюши" известен не только в Таиланде, но и далеко за пределами страны. Девушки, в большинстве - гражданки Таиланда, одетые в традиционные русские костюмы, исполнили несколько русских танцевальных номеров."Пхукет сейчас главное направление российского въездного туризма в Таиланд, остров постоянно на первом месте в этой категории. Я считаю открытие российского генерального консульства на Пхукете важнейшим событием и для российских туристов, и для индустрии туризма Пхукета", - сказал РИА Новости заместитель губернатора провинции Пхукет Амнуай Пхинсуван."Мы, администрация провинции Пхукет, делаем все возможное, чтобы создать самые благоприятные условия для российских туристов. Наши усилия вдвойне эффективны, когда мы работаем над этим вместе с дипломатами российского генерального консульства", - добавил он.Генконсульство в Пхукете, консульский округ которого охватывает остров Пхукет и соседние провинции, - первое российское генеральное консульство в Таиланде. В прошлом в таиландских провинциях, наиболее популярных среди российских туристов, работали почетные консульства России, возглавляемые гражданами Таиланда - в Паттайе (по провинциям Чонбури и Районг), на Пхукете (по провинциям Пхукет, Краби и Пханга), на острове Самуи (провинция Сураттхани) и в городе Чиангмай (по провинциям северной части Таиланда). Во всех провинциях, кроме Пхукета, они продолжают работать.Остров Пхукет отличается от других курортных зон Таиланда значительной удаленностью от Бангкока, где расположено российское посольство, и наибольшим в стране количеством российских граждан - как туристов, так и живущих на острове и в соседних провинциях.

https://ria.ru/20230601/pkhuket-1875603532.html

https://ria.ru/20230715/lavrov-1884353624.html

https://ria.ru/20230715/tailand-1884356664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия, сергей лавров