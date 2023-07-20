Рейтинг@Mail.ru
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений - РИА Новости, 20.07.2023
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений
Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:00
2023-07-20T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
индия
испания
томский политехнический университет
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885130625_0:358:3006:2048_1920x0_80_0_0_b51417dc49d78965edca512154a754ff.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами, заявляют авторы работы, опубликованной в Applied Clay Science.По словам руководителя исследовательской группы доцента отделения геологии Томского политеха Максима Рудмина, научному коллективу удалось установить прямые зависимости между различными древними вулканическими породами (вулканитами) и потенциальными залежами конкретных глинистых минералов-удобрений.В отличие от азотных и фосфорных удобрений глинистые минералы с высоким содержанием железа, кремния и калия полностью безвредны для окружающей среды. При этом, как сообщалось ранее, они улучшают свойства почвы и повышают урожайность.Один из таких минералов, по словам Рудмина, калийсодержащий слоистый алюмосиликат – глауконит. Глауконит можно применять в фермерском хозяйстве или домашнем цветоводстве и самостоятельно, и в сочетании с другими удобрениями.Ученые считают, что поиск месторождений глауконита упростят закономерности, выявленные учеными благодаря минерально-геохимическому анализу образцов горных пород из Северо-Минусинской впадины (Сибирь).&quot;Мы выяснили зависимости появления глинистых минералов на основе древних вулканитов. Так, основным продуктом изменения вулканической породы под названием трахит в морской обстановке будет минерал глауконит, для риодацита – это иллит, а смектиты и хлориты встречаются преимущественно в трахиандезите&quot;, – рассказал Рудмин.По словам ученого, результаты исследования не только позволяют упростить поиск месторождений глинистых пород, но и имеют фундаментальное значение: понимание эволюции минералов поможет датировке древних вулканических извержений по всему миру.Дальнейшая задача научного коллектива – получить новые знания об условиях формирования других вторичных минералов в исследуемых породах. Это позволит расписать условия и этапы преобразования вулканического субстрата в обстановке морского дна, пояснили в вузе.Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами других вузов России, а также с учеными из Индии и Испании. Оно поддержано грантом РНФ № 22-77-10002 "Нанокомпозиты на основе глинистых минералов как новые экологически безопасные удобрения контролируемого действия".
https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html
https://ria.ru/20230718/nauka-1884231199.html
россия
индия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885130625_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b72ceacb78fce80c1944e098862c735e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, россия, индия, испания, томский политехнический университет, экология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Индия, Испания, Томский политехнический университет, Экология

Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений

© iStock.com / arh-sib@rambler.ruЗолотые холмы Минусинской котловины
Золотые холмы Минусинской котловины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / arh-sib@rambler.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл РИА Новости. Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами, заявляют авторы работы, опубликованной в Applied Clay Science.
По словам руководителя исследовательской группы доцента отделения геологии Томского политеха Максима Рудмина, научному коллективу удалось установить прямые зависимости между различными древними вулканическими породами (вулканитами) и потенциальными залежами конкретных глинистых минералов-удобрений.
В отличие от азотных и фосфорных удобрений глинистые минералы с высоким содержанием железа, кремния и калия полностью безвредны для окружающей среды. При этом, как сообщалось ранее, они улучшают свойства почвы и повышают урожайность.
Трактор во время посевных работ в поле - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В России нашли способ улучшить плодородие почв
11 апреля, 03:00
Один из таких минералов, по словам Рудмина, калийсодержащий слоистый алюмосиликат – глауконит. Глауконит можно применять в фермерском хозяйстве или домашнем цветоводстве и самостоятельно, и в сочетании с другими удобрениями.
Ученые считают, что поиск месторождений глауконита упростят закономерности, выявленные учеными благодаря минерально-геохимическому анализу образцов горных пород из Северо-Минусинской впадины (Сибирь).
«

"Мы выяснили зависимости появления глинистых минералов на основе древних вулканитов. Так, основным продуктом изменения вулканической породы под названием трахит в морской обстановке будет минерал глауконит, для риодацита – это иллит, а смектиты и хлориты встречаются преимущественно в трахиандезите", – рассказал Рудмин.

© Иллюстрация РИА НовостиСхема превращения вулканитов в глинистые минералы
Схема превращения вулканитов в глинистые минералы - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Схема превращения вулканитов в глинистые минералы
По словам ученого, результаты исследования не только позволяют упростить поиск месторождений глинистых пород, но и имеют фундаментальное значение: понимание эволюции минералов поможет датировке древних вулканических извержений по всему миру.
Дальнейшая задача научного коллектива – получить новые знания об условиях формирования других вторичных минералов в исследуемых породах. Это позволит расписать условия и этапы преобразования вулканического субстрата в обстановке морского дна, пояснили в вузе.
Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами других вузов России, а также с учеными из Индии и Испании. Оно поддержано грантом РНФ № 22-77-10002 "Нанокомпозиты на основе глинистых минералов как новые экологически безопасные удобрения контролируемого действия".
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Ученые разработали мобильное приложение для увеличения урожая
18 июля, 09:00
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияИндияИспанияТомский политехнический университетЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала