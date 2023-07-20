https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений - РИА Новости, 20.07.2023
Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений
Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:00
2023-07-20T03:00
2023-07-20T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
индия
испания
томский политехнический университет
экология
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами, заявляют авторы работы, опубликованной в Applied Clay Science.По словам руководителя исследовательской группы доцента отделения геологии Томского политеха Максима Рудмина, научному коллективу удалось установить прямые зависимости между различными древними вулканическими породами (вулканитами) и потенциальными залежами конкретных глинистых минералов-удобрений.В отличие от азотных и фосфорных удобрений глинистые минералы с высоким содержанием железа, кремния и калия полностью безвредны для окружающей среды. При этом, как сообщалось ранее, они улучшают свойства почвы и повышают урожайность.Один из таких минералов, по словам Рудмина, калийсодержащий слоистый алюмосиликат – глауконит. Глауконит можно применять в фермерском хозяйстве или домашнем цветоводстве и самостоятельно, и в сочетании с другими удобрениями.Ученые считают, что поиск месторождений глауконита упростят закономерности, выявленные учеными благодаря минерально-геохимическому анализу образцов горных пород из Северо-Минусинской впадины (Сибирь)."Мы выяснили зависимости появления глинистых минералов на основе древних вулканитов. Так, основным продуктом изменения вулканической породы под названием трахит в морской обстановке будет минерал глауконит, для риодацита – это иллит, а смектиты и хлориты встречаются преимущественно в трахиандезите", – рассказал Рудмин.По словам ученого, результаты исследования не только позволяют упростить поиск месторождений глинистых пород, но и имеют фундаментальное значение: понимание эволюции минералов поможет датировке древних вулканических извержений по всему миру.Дальнейшая задача научного коллектива – получить новые знания об условиях формирования других вторичных минералов в исследуемых породах. Это позволит расписать условия и этапы преобразования вулканического субстрата в обстановке морского дна, пояснили в вузе.Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами других вузов России, а также с учеными из Индии и Испании. Оно поддержано грантом РНФ № 22-77-10002 "Нанокомпозиты на основе глинистых минералов как новые экологически безопасные удобрения контролируемого действия".
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, индия, испания, томский политехнический университет, экология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Индия, Испания, Томский политехнический университет, Экология
МОСКВА, 20 июл
– РИА Новости.
Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского политехнического университета
совместно с российскими и зарубежными коллегами, заявляют авторы работы, опубликованной в Applied Clay Science
.
По словам руководителя исследовательской группы доцента отделения геологии Томского политеха Максима Рудмина, научному коллективу удалось установить прямые зависимости между различными древними вулканическими породами (вулканитами) и потенциальными залежами конкретных глинистых минералов-удобрений.
В отличие от азотных и фосфорных удобрений глинистые минералы с высоким содержанием железа, кремния и калия полностью безвредны для окружающей среды. При этом, как сообщалось ранее
, они улучшают свойства почвы и повышают урожайность.
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Один из таких минералов, по словам Рудмина, калийсодержащий слоистый алюмосиликат – глауконит. Глауконит можно применять в фермерском хозяйстве или домашнем цветоводстве и самостоятельно, и в сочетании с другими удобрениями.
Ученые считают, что поиск месторождений глауконита упростят закономерности, выявленные учеными благодаря минерально-геохимическому анализу образцов горных пород из Северо-Минусинской впадины (Сибирь).
«
"Мы выяснили зависимости появления глинистых минералов на основе древних вулканитов. Так, основным продуктом изменения вулканической породы под названием трахит в морской обстановке будет минерал глауконит, для риодацита – это иллит, а смектиты и хлориты встречаются преимущественно в трахиандезите", – рассказал Рудмин.
По словам ученого, результаты исследования не только позволяют упростить поиск месторождений глинистых пород, но и имеют фундаментальное значение: понимание эволюции минералов поможет датировке древних вулканических извержений по всему миру.
Дальнейшая задача научного коллектива – получить новые знания об условиях формирования других вторичных минералов в исследуемых породах. Это позволит расписать условия и этапы преобразования вулканического субстрата в обстановке морского дна, пояснили в вузе.
Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами других вузов России, а также с учеными из Индии и Испании. Оно поддержано грантом РНФ № 22-77-10002 "Нанокомпозиты на основе глинистых минералов как новые экологически безопасные удобрения контролируемого действия".
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