https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html

Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений

Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений - РИА Новости, 20.07.2023

Ученые упростили поиск экологически чистых удобрений

Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:00

2023-07-20T03:00

2023-07-20T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

индия

испания

томский политехнический университет

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885130625_0:358:3006:2048_1920x0_80_0_0_b51417dc49d78965edca512154a754ff.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Упростить поиск месторождений экологически безопасных удобрений для сельского хозяйства позволят результаты исследования, проведенного учеными Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами, заявляют авторы работы, опубликованной в Applied Clay Science.По словам руководителя исследовательской группы доцента отделения геологии Томского политеха Максима Рудмина, научному коллективу удалось установить прямые зависимости между различными древними вулканическими породами (вулканитами) и потенциальными залежами конкретных глинистых минералов-удобрений.В отличие от азотных и фосфорных удобрений глинистые минералы с высоким содержанием железа, кремния и калия полностью безвредны для окружающей среды. При этом, как сообщалось ранее, они улучшают свойства почвы и повышают урожайность.Один из таких минералов, по словам Рудмина, калийсодержащий слоистый алюмосиликат – глауконит. Глауконит можно применять в фермерском хозяйстве или домашнем цветоводстве и самостоятельно, и в сочетании с другими удобрениями.Ученые считают, что поиск месторождений глауконита упростят закономерности, выявленные учеными благодаря минерально-геохимическому анализу образцов горных пород из Северо-Минусинской впадины (Сибирь)."Мы выяснили зависимости появления глинистых минералов на основе древних вулканитов. Так, основным продуктом изменения вулканической породы под названием трахит в морской обстановке будет минерал глауконит, для риодацита – это иллит, а смектиты и хлориты встречаются преимущественно в трахиандезите", – рассказал Рудмин.По словам ученого, результаты исследования не только позволяют упростить поиск месторождений глинистых пород, но и имеют фундаментальное значение: понимание эволюции минералов поможет датировке древних вулканических извержений по всему миру.Дальнейшая задача научного коллектива – получить новые знания об условиях формирования других вторичных минералов в исследуемых породах. Это позволит расписать условия и этапы преобразования вулканического субстрата в обстановке морского дна, пояснили в вузе.Исследование проводилось в сотрудничестве со специалистами других вузов России, а также с учеными из Индии и Испании. Оно поддержано грантом РНФ № 22-77-10002 "Нанокомпозиты на основе глинистых минералов как новые экологически безопасные удобрения контролируемого действия".

https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

https://ria.ru/20230718/nauka-1884231199.html

россия

индия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, индия, испания, томский политехнический университет, экология