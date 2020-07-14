Новое экологически безопасное и эффективное удобрение создали в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива показали, что удобрение на основе распространенного глинистого минерала глауконита оказывает стимулирующее действие на показатели почвы и урожайность растений в течение, как минимум, двух полевых сезонов. По мнению исследователей, это доказывает его полную экологическую безопасность и пролонгированный эффект. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научного коллектива показали, что удобрение на основе распространенного глинистого минерала глауконита оказывает стимулирующее действие на показатели почвы и урожайность растений в течение, как минимум, двух полевых сезонов. По мнению исследователей, это доказывает его полную экологическую безопасность и пролонгированный эффект. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале "Agronomy"

Полевые эксперименты по выращиванию овса (Avena sativa) в слабокислых почвах с применением минеральной добавки природного глауконита были проведены группой ученых Тюменского государственного университета, Томского политехнического университета, Индийского технологического института Бомбея и Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства и торфа.

Глауконит — это глинистый минерал с относительно высокой долей оксида калия (K2O), а калий, в свою очередь, — один из важнейших питательных элементов для растений.

Ученые обнаружили долгосрочный стимулирующий эффект на рост и развитие растений от добавления в почву горной породы, содержащей около 60% глауконита. В ходе исследования они оценили влияние минерального удобрения на физико-химические показатели сельскохозяйственной почвы и урожайность растений.

"В нашем опыте доля оксида калия в глауконите, в среднем, составляла 7,4-7,8%. Опыты показали, что удобрение оказывает стимулирующее действие после внесения в почву на все показатели в течение, как минимум, двух полевых сезонов. В совокупности это доказывает полную экологическую безопасность минерала как удобрения и его пролонгированный эффект", — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы ТюмГУ Максим Рудмин.

До сих пор глауконитовые породы в сельском хозяйстве России практически не использовались, в отличие от традиционных калийных удобрений — сульфатов и хлоридов калия из эвапоритовых месторождений (минеральных осадков озер и морских заливов). При этом доля внесения калия в почвы находится на сегодняшний день в стране на критически низком уровне.

Применение новых эффективных и экологически безопасных удобрений, особенно в сибирских регионах, по мнению исследователей, позволит повысить уровень внесения калийных удобрений для агрокультур. Ученые считают, что глауконит достаточно вносить в почвы не чаще одного раза в два года, что снижает затраты на их приобретение.

В дальнейшем ученые планируют детально изучить, как улучшить полезные качества минерала, а также понять механизмы высвобождения нутриентов из глауконита.