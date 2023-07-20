https://ria.ru/20230720/miny-1885217244.html

Бойцы ВСУ жалуются на российские минные поля, пишут СМИ

Бойцы ВСУ жалуются на российские минные поля, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2023

Бойцы ВСУ жалуются на российские минные поля, пишут СМИ

Обширные и плотные минные поля, установленные силами РФ, подрывают боевой дух украинских военных, участвующих в наступательных операциях, вывели из строя многие РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:57

2023-07-20T09:57

2023-07-20T09:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Обширные и плотные минные поля, установленные силами РФ, подрывают боевой дух украинских военных, участвующих в наступательных операциях, вывели из строя многие западные боемашины и остановили продвижение, пишет газета Financial Times, поговорившая с рядом украинских военнослужащих. "Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух", - пишет издание. "Мы можем наступать десятью бригадами, но это не сработает, потому что мины повсюду, мины через каждые полметра", - приводит издание слова командующего 78-м полком украинского подразделения сил спецназа с позывным "Султан", который подорвался на мине и сейчас находится в полевом госпитале. Как отмечает издание, продвижение Украины "было болезненно медленным", а украинские военные, находящиеся на запорожском и донецком направлении, "во многом винят в этом российские минные поля - скрытую угрозу, которая стала источником психологических мучений". Западные бронемашины, такие как американские Bradley и немецкие танки Leopard 2, обеспечили некоторую защиту, но минные удары вывели из строя многие машины, остановили продвижение и заставили войска идти пешком через минные поля под огнем, пишет издание. При этом, по данным Financial Times, украинское военное руководство заявило, что им нужны западные союзники для предоставления большего количества оборудования для разминирования, часть из которого была предоставлена США, но не в том объеме, который был обещан. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

https://ria.ru/20230720/ataki-1885206343.html

https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф