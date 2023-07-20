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МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 20.07.2023 (обновлено: 12:34 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/mid-1885250779.html
МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине
МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине - РИА Новости, 20.07.2023
МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине
Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине - позитивный сигнал, говорящий о понимании необходимости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:18
2023-07-20T12:34
специальная военная операция на украине
австрия
россия
украина
мария захарова
луис инасиу лула да силва
карл нехаммер
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине - позитивный сигнал, говорящий о понимании необходимости урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил во вторник о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва."Это позитивный сигнал. Это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов", – сказала Захарова на брифинге.Однако, она отметила, что в позиции Австрии есть противоречия, так как страна следует курсу ЕС по военной поддержке Киева."Австрийцы способствуют эскалации боевых действий и дальнейшему разжиганию конфликта", – добавил Захарова.
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австрия, россия, украина, мария захарова, луис инасиу лула да силва, карл нехаммер
Специальная военная операция на Украине, Австрия, Россия, Украина, Мария Захарова, Луис Инасиу Лула да Силва, Карл Нехаммер
МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине

МИД назвал поддержку канцлером Австрии инициативы Бразилии по Украине позитивным сигналом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине - позитивный сигнал, говорящий о понимании необходимости урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил во вторник о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Это позитивный сигнал. Это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов", – сказала Захарова на брифинге.
Однако, она отметила, что в позиции Австрии есть противоречия, так как страна следует курсу ЕС по военной поддержке Киева.
"Австрийцы способствуют эскалации боевых действий и дальнейшему разжиганию конфликта", – добавил Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеАвстрияРоссияУкраинаМария ЗахароваЛуис Инасиу Лула да СилваКарл Нехаммер
 
 
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