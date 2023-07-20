https://ria.ru/20230720/mid-1885250779.html

МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине

МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине - РИА Новости, 20.07.2023

МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине

Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине - позитивный сигнал, говорящий о понимании необходимости... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:18

2023-07-20T12:18

2023-07-20T12:34

специальная военная операция на украине

австрия

россия

украина

мария захарова

луис инасиу лула да силва

карл нехаммер

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Слова канцлера Австрии о поддержке инициативы Бразилии по мирному разрешению ситуации на Украине - позитивный сигнал, говорящий о понимании необходимости урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил во вторник о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва."Это позитивный сигнал. Это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов", – сказала Захарова на брифинге.Однако, она отметила, что в позиции Австрии есть противоречия, так как страна следует курсу ЕС по военной поддержке Киева."Австрийцы способствуют эскалации боевых действий и дальнейшему разжиганию конфликта", – добавил Захарова.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

австрия

россия

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Влада Копылова

австрия, россия, украина, мария захарова, луис инасиу лула да силва, карл нехаммер