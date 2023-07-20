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Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
06:10 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/dosug-1884913269.html
Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии
Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии - РИА Новости, 20.07.2023
Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии
В свободное время россияне посещают спортивные мероприятия, театры, музеи и экскурсии, сообщает сервис авторских экскурсий Tripster, который провел опрос... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:10
2023-07-20T06:10
туризм
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туризм
туристы
музеи
театры
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В свободное время россияне посещают спортивные мероприятия, театры, музеи и экскурсии, сообщает сервис авторских экскурсий Tripster, который провел опрос совместно с исследовательской компанией OMI.В исследовании приняли участие 10 000 человек старше от 18 лет, проживающих в разных регионах страны. Сравнивались данные, полученные в октябре прошлого и в июне этого года.Первое место занимают спортивные события. Это 30 процентов от остальных видов досуга. Женщины стали чаще выбирать спорт: их доля выросла на 5 процентных пунктов – с 22 процентов в октябре 2022 года до 27 процентов в этом июне. Среди мужчин цифра не изменилась: 34 процента.Выросла доля респондентов, посещающих театр: в октябре 2022 года мужчин среди зрителей было 19 процентов, а женщин – 26. В июне первых стало 20 процентов, а дам – 29. При этом чаще всего в театр ходят в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Далее идут Москва и Волгоград.Доля тех, кто ходит в музеи, упала: в октябре 2022 года она составляла 27 процентов, а в июне 2023-го – 24.Один из самых популярных видов досуга – экскурсии, как бесплатные, так и платные. Доля бесплатных экскурсий стабильна – 24 процента. Доля платных экскурсий немного снизилась – с 14 процентов в октябре до 12 процентов в июне."По нашим данным, растет спрос на авторские экскурсии: квесты, прогулки по малоизвестным улицам и переулкам, необычные истории о городах, – говорит Артём Гурьянов, директор по маркетингу сервиса Tripster. – Уже многие видели крыши и парадные Петербурга, знают о Красной площади и Александровском саде. И туристы, и жители городов стали более насмотренными и хотят новых впечатлений. Удивить их довольно сложно, но гиды справляются с этой задачей".
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новости - туризм, туризм, туристы, музеи, театры
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Музеи, Театры
Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии

Опрос: россияне стали чаще ходить в театры и на спортивные мероприятия, а в музеи – реже

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСветовой спектакль на фасаде Большого Театра во время фестиваля "Круг света"
Световой спектакль на фасаде Большого Театра во время фестиваля Круг света - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В свободное время россияне посещают спортивные мероприятия, театры, музеи и экскурсии, сообщает сервис авторских экскурсий Tripster, который провел опрос совместно с исследовательской компанией OMI.
В исследовании приняли участие 10 000 человек старше от 18 лет, проживающих в разных регионах страны. Сравнивались данные, полученные в октябре прошлого и в июне этого года.
Первое место занимают спортивные события. Это 30 процентов от остальных видов досуга. Женщины стали чаще выбирать спорт: их доля выросла на 5 процентных пунктов – с 22 процентов в октябре 2022 года до 27 процентов в этом июне. Среди мужчин цифра не изменилась: 34 процента.
Выросла доля респондентов, посещающих театр: в октябре 2022 года мужчин среди зрителей было 19 процентов, а женщин – 26. В июне первых стало 20 процентов, а дам – 29. При этом чаще всего в театр ходят в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Далее идут Москва и Волгоград.
Доля тех, кто ходит в музеи, упала: в октябре 2022 года она составляла 27 процентов, а в июне 2023-го – 24.
Один из самых популярных видов досуга – экскурсии, как бесплатные, так и платные. Доля бесплатных экскурсий стабильна – 24 процента. Доля платных экскурсий немного снизилась – с 14 процентов в октябре до 12 процентов в июне.
"По нашим данным, растет спрос на авторские экскурсии: квесты, прогулки по малоизвестным улицам и переулкам, необычные истории о городах, – говорит Артём Гурьянов, директор по маркетингу сервиса Tripster. – Уже многие видели крыши и парадные Петербурга, знают о Красной площади и Александровском саде. И туристы, и жители городов стали более насмотренными и хотят новых впечатлений. Удивить их довольно сложно, но гиды справляются с этой задачей".
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