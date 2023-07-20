https://ria.ru/20230720/dosug-1884913269.html

Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии

Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии - РИА Новости, 20.07.2023

Россияне стали реже ходить в музеи, зато по-прежнему любят экскурсии

В свободное время россияне посещают спортивные мероприятия, театры, музеи и экскурсии, сообщает сервис авторских экскурсий Tripster, который провел опрос... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:10

2023-07-20T06:10

2023-07-20T06:10

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В свободное время россияне посещают спортивные мероприятия, театры, музеи и экскурсии, сообщает сервис авторских экскурсий Tripster, который провел опрос совместно с исследовательской компанией OMI.В исследовании приняли участие 10 000 человек старше от 18 лет, проживающих в разных регионах страны. Сравнивались данные, полученные в октябре прошлого и в июне этого года.Первое место занимают спортивные события. Это 30 процентов от остальных видов досуга. Женщины стали чаще выбирать спорт: их доля выросла на 5 процентных пунктов – с 22 процентов в октябре 2022 года до 27 процентов в этом июне. Среди мужчин цифра не изменилась: 34 процента.Выросла доля респондентов, посещающих театр: в октябре 2022 года мужчин среди зрителей было 19 процентов, а женщин – 26. В июне первых стало 20 процентов, а дам – 29. При этом чаще всего в театр ходят в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Далее идут Москва и Волгоград.Доля тех, кто ходит в музеи, упала: в октябре 2022 года она составляла 27 процентов, а в июне 2023-го – 24.Один из самых популярных видов досуга – экскурсии, как бесплатные, так и платные. Доля бесплатных экскурсий стабильна – 24 процента. Доля платных экскурсий немного снизилась – с 14 процентов в октябре до 12 процентов в июне."По нашим данным, растет спрос на авторские экскурсии: квесты, прогулки по малоизвестным улицам и переулкам, необычные истории о городах, – говорит Артём Гурьянов, директор по маркетингу сервиса Tripster. – Уже многие видели крыши и парадные Петербурга, знают о Красной площади и Александровском саде. И туристы, и жители городов стали более насмотренными и хотят новых впечатлений. Удивить их довольно сложно, но гиды справляются с этой задачей".

https://ria.ru/20230718/turtsiya-1884835595.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, музеи, театры