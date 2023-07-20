https://ria.ru/20230720/dagestan-1885227236.html

Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы

Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы - РИА Новости, 20.07.2023

Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы

Дагестан определил три направления оказания помощи подшефному Михайловскому району Запорожской области, среди которых помощь в восстановлении социальных и... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:42

2023-07-20T10:42

2023-07-20T11:13

надежные люди

республика дагестан

запорожская область

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Дагестан определил три направления оказания помощи подшефному Михайловскому району Запорожской области, среди которых помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, в том числе школ, а также прием детей на летний отдых, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. "Мы определили для себя три направления (помощи Михайловскому району). Первое – это социальные объекты – школы к 1 сентября и объекты здравоохранения; второе – объекты коммунальной сферы, прежде всего, связанные с обеспечением людей водой; третье – оказание помощи детям. К нам на летний отдых приехало большое количество детей из Запорожской области. Также мы уже направили в область большое количество гуманитарной помощи", – сказал Меликов. Также глава Дагестана призвал чиновников республики перечислить однодневный заработок для помощи Михайловскому району. По его словам, запас внебюджетных денежных средств позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, в том числе связанные с нанесением ущерба различным объектам в результате огневого поражения. "Если, дай Бог, таких ситуаций не будет, мы эти средства направим на гуманитарную поддержку населения", – пояснил руководитель региона. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230506/pomosch-1870133048.html

запорожская область

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республика дагестан, запорожская область, сергей меликов