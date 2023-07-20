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Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы - РИА Новости, 20.07.2023
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Надежные люди
 
10:42 20.07.2023 (обновлено: 11:13 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/dagestan-1885227236.html
Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы
Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы - РИА Новости, 20.07.2023
Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы
Дагестан определил три направления оказания помощи подшефному Михайловскому району Запорожской области, среди которых помощь в восстановлении социальных и... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:42
2023-07-20T11:13
надежные люди
республика дагестан
запорожская область
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Дагестан определил три направления оказания помощи подшефному Михайловскому району Запорожской области, среди которых помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, в том числе школ, а также прием детей на летний отдых, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. "Мы определили для себя три направления (помощи Михайловскому району). Первое – это социальные объекты – школы к 1 сентября и объекты здравоохранения; второе – объекты коммунальной сферы, прежде всего, связанные с обеспечением людей водой; третье – оказание помощи детям. К нам на летний отдых приехало большое количество детей из Запорожской области. Также мы уже направили в область большое количество гуманитарной помощи", – сказал Меликов. Также глава Дагестана призвал чиновников республики перечислить однодневный заработок для помощи Михайловскому району. По его словам, запас внебюджетных денежных средств позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, в том числе связанные с нанесением ущерба различным объектам в результате огневого поражения. "Если, дай Бог, таких ситуаций не будет, мы эти средства направим на гуманитарную поддержку населения", – пояснил руководитель региона. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230506/pomosch-1870133048.html
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республика дагестан, запорожская область, сергей меликов
Надежные люди, Республика Дагестан, Запорожская область, Сергей Меликов
Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы

Дагестан поможет подшефному району в Запорожской области восстановить школы к 1 сентября

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Дагестан определил три направления оказания помощи подшефному Михайловскому району Запорожской области, среди которых помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, в том числе школ, а также прием детей на летний отдых, сообщил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости.
«
"Мы определили для себя три направления (помощи Михайловскому району). Первое – это социальные объекты – школы к 1 сентября и объекты здравоохранения; второе – объекты коммунальной сферы, прежде всего, связанные с обеспечением людей водой; третье – оказание помощи детям. К нам на летний отдых приехало большое количество детей из Запорожской области. Также мы уже направили в область большое количество гуманитарной помощи", – сказал Меликов.
Также глава Дагестана призвал чиновников республики перечислить однодневный заработок для помощи Михайловскому району. По его словам, запас внебюджетных денежных средств позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, в том числе связанные с нанесением ущерба различным объектам в результате огневого поражения.
"Если, дай Бог, таких ситуаций не будет, мы эти средства направим на гуманитарную поддержку населения", – пояснил руководитель региона.
Читайте полный текст интервью >>>
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